Zrinjski Mostar w pigułce. Wszystko, co powinniście wiedzieć o rywalu Legii

Paweł Wszołek o wyzwaniach Legii. To będzie kluczem do sukcesu w meczu z mistrzem Bośni

To z tym Kosta Runjaić ma największy problem. Trener Legii wszystko ujawnił, zero tajemnic

Ci dwaj panowie mają boiskowe rachunki do wyrównania. „To kawał chłopa!”

Jan Urban zupełnie nas zaskoczył, mówiąc o sposobach motywowania Daisuke Yokoty. A to takie proste!

Droga do Ligi Konferencji

Zrinjski debiutuje w fazie grupowej Ligi Konferencji. Zmagania zaczął od I rundy Ligi Mistrzów, gdzie dopiero po karnych wyeliminował ormiański Urartu Erewań. W kolejnej fazie nie dał rady słowackiemu Slovanowi Braysława. W efekcie w III rundzie el. Ligi Europy zdystansował islandzki Breidablik. Na ostatnim etapie tych zmagań okazał się słabszy od austriackiej drużyny LASK Linz. Po odpadnięciu został przesunięty do fazy grupowej Ligi Konferencji.

Złe informacje dla Legii Warszawa. Wszystko przed meczem LKE, wielka gwiazda nie wystąpi

Kozulj ma patent na Legię

W pierwszej kolejce Zrinjski pokonał u siebie 4:3 Alkmaar. To było niesamowite spotkanie, bo do przerwy 3:0 prowadzili goście z Holandii. Jednak po przerwie gospodarze odpowiedzieli czterema bramkami. Dwie z nich zdobył Zvonimir Kozulj, który ma występy w Pogoni Szczecin, Termalice Nieciecza czy Sandecji Nowy Sącz. Bośniak ma patent na Legię, bo strzelił jej trzy gole podczas występów w ekstraklasie. Czy teraz znów będzie skuteczny i o sile jego strzałów przekona się bramkarz Kacper Tobiasz?

Stracona szansa Lecha. Tak Kolejorz dał się przechytrzyć Jagiellonii

Już raz Legia była lepsza...

Kozulj to nie jedyna postać znana polskim kibiciom. Przez trzy lata w Koronie grał Ivan Jukić, a przez rok bramki Lechii Gdańsk strzegł Marko Marić. Czy przysporzą problemów graczom warszawskiego klubu? Co ciekawe, oba kluby rywalizowały przed siedmioma laty w I rundzie Ligi Mistrzów (1:1, 2:0 dla Legii). Wtedy stołeczny zespół zapewnił sobie awans do fazy grupowej Champions League.

Jagiellonia Białystok rozdaje karty w lidze. To zaprowadziło ekipę z Podlasia na szczyt

W lidze dopiero trzecie miejsce

W drugiej kolejce Zrinjski do ostatnich minut dzielnie walczył na wyjeździe z Aston Villą. Przegrał 0:1, ale gospodarze gola strzelili dopiero rzutem na taśmę. Z kolei w lidze bośniackiej rywal Legii zremisował 0:0 na wyjeździe z Borac Banja Luka. Do lidera zespół z Mostaru traci cztery punkty i zajmuje trzecie miejsce. Najlepszym strzelcem jest Nemanja Bilbija, który w obecnych rozgrywkach zdobył sześć goli. Czy o jego atutach przekona się obrona Legii?

Bartłomiej Wdowik na fali. Tak wygrał wojnę nerwów, dał Jagiellonii fotel lidera ekstraklasy

Grał tam Luka Modrić!

Trzeba odnotować, że rywal Legii osiem razy był mistrzem Bośni, dwa razy sięgał po puchar. Najsłynniejszym piłkarzem, który przewinął się przez ten klub był Luka Modrić. Kapitan reprezentacji Chorwacji zakładał koszulkę Zrinjskiego przed dwudziestoma laty. Obecny as Realu Madryt był wtedy u progu kariery. W lidze bośniackiej stawiał pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu. Miał 18 lat i spędził tam rok będąc wypożyczonym z Dinamo Zagrzeb.

Nuno Gomes o sile Sportingu Lizbona. Legenda portugalskiej kadry przestrzega przed tym asem Lwów [ROZMOWA SE]

i Autor: cyfrasport Radość legionistów po wygranej z Aston Villą

Sonda Czy Legia Warszawa wyjdzie z grupy Ligi Konferencji Europy? Tak! Nie Trudno powiedzieć

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej