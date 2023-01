Kim jest Paulo Bento? Cała prawda o potencjalnym selekcjonerze reprezentacji Polski | Futbologia

Kim jest Paulo Bento? To przede wszystkim bardzo utytułowany trener, mający za sobą dwie długie kadencje jako selekcjoner. Pracował w Portugalii i Korei Południowej. Jako trener Portugalii doszedł do półfinału Euro 2012, natomiast zwolniony został po porażce z Albanią w el. do Euro 2016. Schedę po nim przejął Fernando Santos, który wywalczył najpierw awans, a potem mistrzostwo Europy.

Andrzej Juskowiak, który grał z Bento w Sportingu Lizbona stwierdził w „Przeglądzie Sportowym”, że jest to trener idealny, po potrafi połączyć trenerską merytorykę z intuicją. - On jest merytoryczny i skupiony na tym, co ma zrobić. Wszystko rozkłada na czynniki pierwsze, od kropki do kropki. Zarazem odzywa się u niego gen byłego piłkarza, więc jako trener nie patrzy na piłkarską rzeczywistość zero-jedynkowo – powiedział Juskowiak.

Kim jest Paulo Bento? Kibice nazywają go "Pożeracz Pucharów"

Ze Sportingiem Lizbona osiągał bardzo dobre wyniki i wypromował wiele talentów. Trzy razy z rzędu wprowadził Sporting do Ligi Mistrzów, dwa razy z rzędu wygrywał Puchar i Superpuchar Portugalii. Kibice nadali mu pseudonim „Pożeracz Pucharów”.

Paulo Bento selekcjonerem reprezentacji Polski? Jego rywale to Vladimir Petković i Fernando Santos