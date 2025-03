Tomasz Hajto mocno uderza w Michała Probierza przed Polska - Litwa. Nie oszczędził go! "Niepoważne"

Paweł Dawidowicz w ostatnim czasie był jednym z kluczowych zawodników w układance Michała Probierza. Obrońca Hellasu Werona grał niemal we wszystkich meczach w 2024 roku. I nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić w najbliższym czasie. Tuż przed spotkaniem okazało się jednak, że Dawidowicz... nie zagra z Litwą. Selekcjoner reprezentacji Polski ujawnił, że stoper nie pojawi się na boisku.

Michał Probierz poinformował o tym w trakcie konferencji prasowej. Wiemy, że bramkarzem numer 1 kadry będzie Łukasz Skorupski. Po chwili dowiedzieliśmy się, że obrońca nie zagra z Litwinami. - Paweł Dawidowicz nie jest gotowy na mecz z Litwą, powinien być dostępny na spotkanie z Maltą – przyznał.

Kowalczyk szydzi z braku Dawidowicza w Polska – Litwa

Do całej sytuacji odniósł się Wojciech Kowalczyk. Były reprezentant Polski nigdy nie gryzie się w język. Tym razem zdecydował się nieco poszydzić z braku jasności, co do powodów absencji obrońcy.

- Otworzył lodówkę w pokoju hotelowym i się przeziębił? - napisał na platformie „X”.

Gdzie oglądać mecz Polska – Litwa w el. MŚ 2026?

Mecz Polska – Litwa odbędzie się w piątek, 21 marca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45. Spotkanie będzie transmitowane za pośrednictwem dwóch kanałów telewizji ogólnodostępnej – TVP 1 i TVP Sport. Stream online dostępny na Sport.tvp.pl. Relację na żywo online przeprowadzi portal Sport.se.pl. Zapraszamy!

