Polska – Litwa: Gdzie oglądać mecz? Już dziś ruszają eliminacje MŚ 2026 [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

486 - Robert Lewandowski wie, co znaczy ta liczba. Ten licznik musi w końcu wyzerować!

Gdzie oglądać mecz Polska – Litwa w el. MŚ 2026?

Już w piątek piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje do mistrzostw świata 2026. Pierwszym przeciwnikiem podopiecznych Michała Probierza będzie Litwa, a trzy dni później na PGE Narodowym zmierzą się z Maltą. Biało-Czerwoni, uchodzący za zdecydowanych faworytów, muszą rozpocząć kampanię eliminacyjną od pewnych zwycięstw. Po trudnym 2024 roku, zakończonym spadkiem z najwyższej dywizji Ligi Narodów, reprezentacja Polski staje przed nową szansą. Mecze z niżej notowanymi rywalami mogą być okazją do odbudowania morale zespołu i zdobycia pewności siebie przed trudniejszymi wyzwaniami.

Pierwszy test czeka nas w piątek o 20:45, gdy Polacy podejmą Litwę – zespół zajmujący 142. miejsce w rankingu FIFA. Litwini przystępują do eliminacji po fatalnej kampanii w Lidze Narodów, gdzie przegrali wszystkie sześć spotkań i spadli do dywizji D. W poniedziałek rywalem Biało-Czerwonych będzie jeszcze niżej sklasyfikowana Malta (168. miejsce FIFA), która w ostatniej edycji Ligi Narodów rywalizowała na najniższym poziomie i nie zdołała awansować do wyższej dywizji.

"Widzę wśród zawodników optymistyczne nastawienie, świetne nastroje. Na pewno jesteśmy gotowi, żeby oba najbliższe mecze wygrać" – podkreślił selekcjoner Michał Probierz.

Polska – Litwa: Problemy ze składem przed startem eliminacji

Polska przystępuje do pierwszych meczów eliminacyjnych z kilkoma osłabieniami. Ze względu na kontuzję nie wystąpią Sebastian Walukiewicz, Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Z gry przeciwko Litwie wykluczony został także Paweł Dawidowicz, który ma szansę wrócić do składu na starcie z Maltą.

Dobrą wiadomością dla kibiców jest powrót Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski nie brał udziału w listopadowym zgrupowaniu, ale teraz jest do dyspozycji trenera i prezentuje wysoką formę w Barcelonie. W kadrze znalazł się także Matty Cash, który ostatni raz zagrał w narodowych barwach rok temu.

Bezpośredni awans na mundial wywalczą zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. O cztery pozostałe miejsca powalczy 16 drużyn w barażach – trafią do nich zespoły z drugich miejsc oraz cztery najwyżej sklasyfikowane drużyny z Ligi Narodów UEFA, które nie zajęły miejsc w czołowej dwójce eliminacji.

Transmisja TV i stream online z meczu Polski z Litwą

Mecz Polska – Litwa odbędzie się w piątek, 21 marca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45. Spotkanie będzie transmitowane za pośrednictwem dwóch kanałów telewizji ogólnodostępnej – TVP 1 i TVP Sport. Stream online dostępny na Sport.tvp.pl. Relację na żywo online przeprowadzi portal Sport.se.pl. Zapraszamy!

