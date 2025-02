i Autor: Cyfrasport Kamil Piątkowski

Kadrowicze

Kolejny reprezentant Polski z sukcesem w Turcji. Wygrana w debiucie, początek odbudowy

Kamil Piątkowski stał się jedną z nadziei na stabilizację defensywy reprezentacji Polski. Głównie dzięki dobrym występom w jesiennych meczach Ligi Narodów, bowiem jego dyspozycja w Salzburgu pozostawiała wiele do życzenia. Austriacki klub postanowił wypożyczyć go do Turcji. Polski stoper zaliczył już nawet debiut nad Bosforem. W debiucie w barwach Kasımpaşa SK zagrał przez 89 minut, a jego zespół zwyciężył z Adaną Demirspor 5:3.