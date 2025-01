Kacper Urbański i Nicola Zalewski mają problem we Włoszech. Piotr Czachowski o sytuacji kadrowiczów, to go zaskakuje [ROZMOWA SE]

Jak ktoś się zgłosi z tureckich gigantów, to niech się nie zastanawia

Po dobrych występach polskiego napastnika nie brakuje spekulacji na temat jego przyszłości. Pojawiły się informacje, że jego osobą zainteresował się jeden z ligowych potentantów w Turcji czyli Fenerbahce Stambuł. Co powinien zrobić Piątek, gdy do Istanbul BB wpłynęła oferta od któregoś z gigantów ze Stambułu? Czy może jednak lepiej, gdyby kadrowicz dopiero po sezonie rozważał intratne propozycje? - Niech nie szuka nowego klubu w Europie, lecz zostaje w Turcji - powiedział Roman Kosecki w rozmowie z Super Expressem. - I jak zgłosi się ktoś z gigantów, to niech się nie zastanawia, lecz decyduje się na transfer. Po co ma czekać do końca sezonu? A jak przestanie strzelać i forma ucieknie, to nie będzie ofert. I co wtedy? Dlatego trzeba korzystać z chwili. Dla mnie oczywiście najlepszy byłby Galatasaray, w którym grałem. Uważam, że ten klub jest nie tylko najlepszy, ale jest świetnie zorganizowany i ma wielkie możliwości - przekonywał.

Niech w meczu z Galatasaray szuka okazji dla siebie

Ostatnio Piątek w meczu z Galatasaray potwierdził, że jest w dobrej dyspozycji. Strzelił pięknego gola głową, a jego Istanbul BB zremisowała 2:2 w Pucharze Turcji. To była jego 22. bramka w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki. 12 stycznia Piątek znów będzie rywalizował z Galatasaray. Tym razem u siebie i w lidze tureckiej. Czy znów przechytrzy obronę mistrza? - Taki dwumecz to świetna okazja - przekonywał Kosecki w rozmowie z naszym portalem. - Przepowiadałem, że strzeli gola z tym rywalem. Jeszcze bardziej będzie doceniony. Piątek buduje swoją pozycję w Turcji. Pokazuje, że gwarantuje strzelenie minimum dziesięciu goli w sezonie. Kluby na to patrzą. To jest dla nich ważne. Niech Piątek w kolejnym meczu z Galatasaray krąży i szuka okazji dla siebie - podkreślił były reprezentant Polski, który był gwiazdą Galatasaray.

- Niech Krzyszto Piątek nie szuka nowego klubu w Europie, lecz zostaje w Turcji. I jak zgłosi się ktoś z gigantów, to niech się nie zastanawia, lecz decyduje się na transfer. Po co ma czekać do końca sezonu? - powiedział Roman Kosecki w rozmowie z Super Expressem.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski po spadku z Dywizji A Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć

Krzysztof Piątek o hejcie wobec Roberta Lewandowskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.