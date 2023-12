Marcin Bułka zawsze tym się wyróżniał. To zaprowadziło reprezentanta Polski na szczyt

Michał Probierz nie miał łatwego zadania, kiedy przejmował reprezentację Polski po Fernando Santosie. Portugalski szkoleniowiec, delikatnie rzecz ujmując, nie poradził sobie najlepiej na ławce trenerskiej biało-czerwonych, przez co kadra mocno straciła w oczach wiernych kibiców. W ostatnich miesiącach nie brakowało kąśliwych komentarzy niezadowolonych kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy. Okazuje się jednak, że wiele osób widzi postępy w grze Polaków, od kiedy reprezentację objął Michał Probierz.

Krzysztof Radzikowski dojrzał to w kadrze Michała Probierza. Wprost o pracy selekcjonera

Oddać trzeba Probierzowi, że do tej pory nie przegrał on jeszcze meczu w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W ciągu czterech meczów zanotował on dwa zwycięstwa – z Wyspami Owczymi i Łotwą oraz dwa remisy – z Mołdawią i Czechami. Przed rywalizacją w barażach o Euro 2024, Krzysztof Radzikowski nie krył się z tym, że widzi poprawę z grze biało-czerwonych.

Krzysztof Radzikowski bez ogórek o Michale Probierzu! Gwiazdor Gogglebox dojrzał to wyraźnie

- Powiem Wam, że ten Probierz wziął ich chyba w garść i trochę nimi potrząsnął, bo coś zaczęło się dziać w tej kadrze. - wyznał gwiazdor „Gogglebox. Przed telewizorem” TTV podczas rozmowy z przyjaciółmi na kanale „Strong Ekipa” chwaląc pracę Probierza.