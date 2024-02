Kuba Wojewódzki szczerze o Lewandowskim! Wyjawił prywatną wiadomość, nie była miła!

Kuba Wojewódzki postanowił powiedzieć o swojej relacji z Robertem Lewandowskim. Okazuje się, że swego czasu zawodnik reprezentacji Polski miał swoistą pretensję względem prezentera i wysłał mu wyjątkowo mocną wiadomość. Prawda wyszła na jaw!

O swojej relacji z Wojewódzkim Lewandowski powiedział w podcaście "WojewódzkiKędzierski", gdzie przyznał, że piłkarz miał względem niego duże pretensje. Poszło o jedno zdjęcie, które znalazło się na mediach społecznościowych dziennikarza.

- Poznaliśmy się wiele lat temu. Mieliśmy prywatne spotkanie u mnie w domu parę lat temu. Zrobiliśmy sobie śmieszne zdjęcie w kuchni, które wrzuciłem w mediach społecznościowych. Ku memu zdziwieniu dostałem od niego SMS-a o treści "jeśli będziesz wrzucał zdjęcia po spotkaniach ze mną, to przestaniemy się spotykać". Ja wtedy pomyślałem "to bardziej ty aspirujesz do mojego świata niż ja do twojego". Natomiast byłem ciekaw, czy to jest zmiana, bo gdy byłem parę lat temu na jego urodzinach i prosili, by nie robić zdjęć, to byłem jednym z nielicznych, który tych zdjęć nie robił. A wszyscy inni wrzucali je w mediach społecznościowych - powiedział Wojewódzki