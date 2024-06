Legendarny klub chce Matty'ego Casha! Aston Villa wysoko ceni swojego obrońcę, to byłby prawdziwy hit

Jan Tomaszewski o szansach kadry na EURO, powiedział to wprost. Odwołał się do trenera Kazimierza Górskiego!

Brak Matty'ego Casha na pewno będzie mocno dyskutowany jeszcze w trakcie Euro 2024, tym bardziej, jeśli polskiej kadrze nie będzie się powodziło na samej imprezie. Przed oficjalnym ogłoszeniem powołań media donosiły, że powodem, przez który obrońca Aston Villi nie znajdzie się na tej liście, jest jego uraz, lecz zdementował to najpierw jego ojciec, a później sam zawodnik. Dla samego Casha brak powołania jest bardzo bolesny i nawet Jan Tomaszewski, który nie jest zwolennikiem brania do kadry zawodników związanych z nią przede wszystkim tylko paszportem, nie potrafi zrozumieć decyzji Michała Probierza o jego pominięciu. Na osłodę Cashowi zostało zainteresowanie uznanych marek po dobrym sezonie i niewykluczone, że również i transfer do jednej z nich.

Jak wskazuje Gianluca Di Marzio, Matty Cash znalazł się na celowniku... AC Milan. Nie byłby to pierwszy reprezentant Polski, który trafił tam w ostatnich latach, bowiem przez pewien czas barw Milanu bronił Krzysztof Piątek. Zdaniem włoskiego dziennikarza „Rossoneri” zainteresowani byli Emersonem Royalem z Tottenhamu, jednak z racji na zbyt wygórowaną cenę zwrócili się do Aston Villi z pytaniem o Casha. Podobno w tym przypadku również kwota miała być odstraszająca dla działaczy włoskiego klubu, jednak nie ma informacji o tym, by negocjacje już się zakończyły.

AC Milan niedawno wrócił do czołówki lig włoskiej, z której wcześniej wypadł na lata. „Rossoneri” w 2022 roku sięgnęli po pierwsze od 11 lat mistrzostwo Włoch, a w obecnym sezonie zakończyli rozgrywki na 2. miejscu, choć do samego tytułu zabrakło im aż... 19 punktów! Wszystko dlatego, że Inter Mediolan zdeklasował całą stawkę i na długo przed końcem sezonu zapewnił sobie tytuł.