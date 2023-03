Lewandowski powiedział te słowa do Anny i wszystko się zmieniło. Tajemnica wyszła na jaw, tym Robert ujął przyszłą żonę

Fernando Santos przed meczem z Albanią. Jakiego podejścia oczekuje od piłkarzy, odwołuje się do cech wolicjonalnych Polaków

Mistrzyni boksu rozjechała reprezentację Polski! Chce rozwiązania drużyny narodowej. "To tragiczny twór"

Fernando Santos już teraz uderzy pięścią w stół. Może dojść do rewolucji, zmiana o 180 stopni

Na co dzień o Robercie Lewandowskim powstaje niezliczona liczba materiałów w mediach. Nie jest to nic dziwnego, bo kapitan reprezentacji Polski popularny jest na całym świecie i fani chętnie zapoznają się z informacjami na jego temat. Mimo wszystko napastnik stara się oddzielać życie zawodowe od prywatnego i o wielu sprawach nie mówił. Do pewnej zmiany dojdzie dzięki dokumentowi "Lewandowski - Nieznany".

Te słowa Roberta oczarowały Annę Lewandowską. Wszystko się wydało

Dowiemy się z niego wielu szczegółów z życia piłkarza. W produkcji usłyszmy również, o pierwszych wspólnych chwilach Anny i Roberta Lewandowskich. Żona zawodnika FC Barcelona we wcześniejszych wywiadach nie ukrywała, że początkowo nie była przekonana do swojego przyszłego męża. W dokumencie opowiedziała, który moment był jednym z ważniejszych i jakie słowa zrobiły na niej wrażenie.

- Pamiętam takie ważne zdanie, które padło, gdy Robert przekonywał mnie do siebie. Wyszliśmy z kina, złapał mnie - wtedy się jeszcze nie całowaliśmy - i mówi: "Daj mi pokazać sobie faceta, którego nie znasz". To mówi do ciebie 19-latek. Okej, złapało mnie za serce - wyznała Lewandowska w dokumencie "Lewandowski - Nieznany". Produkcja dla fanów dostępna będzie od 31 marca na platformie Amazon Prime.