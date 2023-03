Gikiewicz nie gryzł się w język mówiąc o Robercie Lewandowskim. Nie bał się tego powiedzieć, to nie przejdzie bez echa

Hajto naprawdę to powiedział

Choć Polacy nie byli faworytami starcia z Czechami w pierwszym meczu eliminacji do mistrzostw Europy 2024, nikt nie spodziewał się aż tak fatalnego spotkania w wykonaniu naszej reprezentacji. Biało-czerwoni już w dwóch pierwszych minutach stracili dwa gole i tylko dzięki mniejszej skuteczności Czechów nie przegrywali wyżej po kilku kolejnych minutach. Polacy na boisku wyglądali na bezradnych i bez pomysłu na grę.

Gikiewicz wprost o Lewandowskim. Nie bał się tego powiedzieć

Wielu piłkarzy zagrało poniżej oczekiwań i zawiodło. Jednym z nich był Robert Lewandowski, który nie był w stanie poderwać zespołu i tchnąć w drużynę nadzieje na "wyciągnięcie" niekorzystnego wyniku. Na kapitana reprezentacji spadło sporo słów krytyki. Stanowczo o napastniku wypowiedział się Łukasz Gikiewicz w programie "Gramy Dalej" w Interii. - Znowu pewnie się narażę polskim kibicom, ale jeśli ktoś porównuje Roberta Lewandowskiego i mówi, że to jest najlepszy napastnik na świecie, to chyba to mówi, bo serce, bo jesteśmy Polakami - ocenił Gikiewicz dodając, że jego zdaniem Lewandowski jest świetnym zawodnikiem.

Padło również pytanie o porównanie 35-latka do Karima Benzemy. - To jest zupełnie inny styl. Robert nie weźmie piłki, okiwa, strzeli sam, asystuje. A Benzema zejdzie, zrobi przestrzeń. Robert Lewandowski w Bayernie wyglądał kapitalnie, bo tam miał samograj. W Barcelonie te braki są bardziej widoczne - zauważył były piłkarz m.in. Śląska Wrocław.