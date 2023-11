i Autor: Cyfrasport Marcin Bułka

Bramkarz Nicei wygryzie Wojciecha Szczęsnego?

Marcin Bułka to przyszły numer 1 w kadrze,? "Zawsze ktoś będzie pokrzywdzony"

W tym sezonie Marcin Bułka spisuje się wybornie w lidze francuskiej. Wskoczył do bramki Nicei i puścił tylko cztery gole. Ponadto może pochwalić się tym, że już w dziewięciu meczach jest zaporą nie do przejścia na rywali. Nie dał się im pokonać! Czy niebawem w reprezentacji Polski to on będzie numerem 1 i zaatakuje pozycję Wojciecha Szczęsnego?