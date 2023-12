Najpierw losowanie baraży Euro 2024, a teraz również losowanie grup przyszłorocznych mistrzostw Europy wzbudziło ogromne emocje w naszym kraju, a także wywołało masę komentarzy i mocnych szpilek, jak chociażby ta w wykonaniu Zbigniewa Bońka. W tak ważnym temacie nie mogło również zabraknąć komentarza Marcina Najmana, który postanowił dodać parę groszy do dyskusji i skupić się na bardzo ważnej kwestii w kontekście ewentualnej rywalizacji podopiecznych selekcjonera Michała Probierza na Euro 2024.

Najman bezlitosny w sprawie losowanie grup Euro 2024. Nie hamował się, wskazał istotną kwestię

"El Testosteron", który nie stron od wygłaszania swoich przemyśleń na różne tematy w mediach społecznościowych bardzo chętnie wypowiada się w kontekście piłkarskiej reprezentacji Polski oraz tego, co dzieje się w mediach przy okazji kolejnych meczów i otoczki wokół kadry. Tym razem bezlitośnie postanowił przypomnieć, że rozwodzenie się nad szansami biało-czerwonych w grupie z Francją, Holandią i Austrią miałoby sens, gdyby piłkarze mieli już zapewniony awans.

Marcin Najman wsadził kij w szprychy reprezentacji Polski! Bezlitośnie gasi dyskusję, nie brał jeńców

- (…) Przecież ja już to mówiłem przed losowaniem, że my do każdej grupy jakiej trafimy, to będzie grupa śmierci… Tylko wy zapominacie cały czas o jednym, o fundamentalnym – NAS TAM JESZCZE NIE MA! Nas czekają jeszcze dwa mecze… A te dwa mecze będą dla nas strasznie ciężkie. - wypalił w specjalnym filmie w mediach społecznościowych Najman gasząc nieco dyskusję w sprawie ewentualnej grupy Polaków na Euro 2024.

Sonda Czy Polska wygra baraże i awansuje na Euro 2024? Tak! Nie Trudno powiedzieć