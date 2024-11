Mateusz Borek bez cienia wątpliwości. Tak skomentował decyzje Probierza

Mateusz Borek postanowił skomentować sytuację w reprezentacji Polski i wybory Michała Probierza. Na selekcjonera spłynęła krytyka za przegraną 1:5 z kadrą Portugalii. Starania selekcjonera postanowił skomentować współzałożyciel "Kanału Sportowego", który swoimi słowami jasno ocenił, co czuje na temat wyborów trenera.

Jak powiedział Borek w rozmowie z programem "Moc Futbolu", niektóre wybory i decyzje Michała Probierza są dość nowatorskie i dość "szalone".

- Mam wrażenie, że trener - żeby użyć właściwego słowa - czasami chce zaszpanować taką autorską ideą. Ja zawsze mówię, że to teoretycznie "lepsze" jest gorsze od stabilnego i dobrego, solidnego, poprawnego. Idźmy pewnie pewnymi częściami składowymi tej drużyny. Uporządkujmy grę, wprowadźmy automatyzm, dajmy temu zespołowi bezpieczeństwo, a potem dokładajmy te szalone elementy (...) Powiem szczerze, że dla mnie niektóre decyzje w trakcie trwania tej Ligi Narodów, to są decyzje szaleńcze - mówił Borek.

Sam Borek także w mocniejszych słowach powiedział o tym, że reprezentacja Polski w ostatnich trzech meczach straciła 11 bramek.

- - To jest kompromitacja - podsumował komentator TVP.

MATEUSZ BOREK: POWIEDZIAŁEM "WHAT THE F! CO TU SIĘ DZIEJE?"