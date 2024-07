Mateusz Borek wprost podsumował Roberta Lewandowskiego! Musiał do tego wrócić, dosadnie o kapitanie reprezentacji Polski po Euro 2024

Tegoroczne mistrzostwa Europy kilkanaście dni temu przeszły już do historii i piłkarze, którzy walczyli na niemieckich boiskach przygotowują się już w pocie czoła do kolejnego wymagającego sezonu rozgrywek klubowych. Nie inaczej jest w przypadku Roberta Lewandowskiego, który wraca do pracy z Hansim Flickiem, z którym miał okazję współpracować już w Bayernie Monachium. Niemiecki szkoleniowiec dosadnie ocenił kapitana reprezentacji Polski po tym, jak kapitan biało-czerwonych zameldował się w stolicy Katalonii i rozpoczął treningi z drużyną, a teraz "Lewy" mógł posłuchać kilku słów pod swoim adresem z ust Mateusza Borka. Komentator sportowy pojawił się w pierwszym odcinku na nowym kanale "YouTube" Marcina Najmana "Oryginalne Zero" i oczywiście nie mogło zabraknąć tematu piłki nożnej oraz samego Lewandowskiego.

Dziennikarz wprost ocenił, że kapitan reprezentacji Polski jest w stanie dać kadrze i klubowi najwięcej w chwili, kiedy regularnie melduje się na murawie. - Lewandowski był najlepszy jak grał sobota/niedziela – środa – sobota – wtorek w Lidze Mistrzów i było wiadome, że on cały czas jest w rytmie. Cały czas jest nabiegany, nastrzelany, czuje odległość, przeciwnika, piłkę, przestrzeń i wszystko. Ale ten trzeci mecz myślę, że on zagrał naprawdę solidnie przeciwko reprezentacji Francji. Pracował bardzo dobrze. - ocenił Mateusz Borek w rozmowie z Marcinem Najmanem.

Doświadczony komentator, który regularnie pracuje przy meczach reprezentacji Polski nie ukrywał również, że jego zdaniem jedne z najlepszych spotkań w wykonaniu biało-czerwonych to właśnie te o honor. - (...) My tak ostatnio mamy, że gramy te najlepsze mecze na turniejach, jak już nas nie ma. - dodał z lekkim uśmiechem dziennikarz.