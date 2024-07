Dosadna opinia nowego trenera FC Barcelony o Robercie Lewandowskim! Nie lał wody mówiąc o Polaku. Te słowa nie przejdą bez echa

Aż w głowie się kręci przez to, co dzieje się u Roberta Lewandowskiego! Nagranie nie zostawia złudzeń, zapanowało poruszenie

Po tym, jak reprezentacja Polski zakończyła swój udział w tegorocznych mistrzostwach Europy już po fazie grupowej, Robert Lewandowski udał się na krótkie wakacje, aby naładować baterie przed kolejnym sezonem LaLiga, który rozpoczyna się już za kilka tygodni. Po powrocie do Katalonii, kapitan biało-czerwonych postanowił pokazać, jak w pocie czoła przygotowuje się do kolejnej kampanii, co wywołało olbrzymie poruszenie w sieci. Kiedy już nowy trener Barcelony, Hansi Flick miał okazję przeprowadzenia pierwszych zajęć z największymi gwiazdami, niemiecki szkoleniowiec udzielił obszernego wywiadu, który pojawił się na portalu "Barca One". Nie zabrakło również pytań o Roberta Lewandowskiego i tego, jak obecnie prezentuje się kapitan reprezentacji Polski. Opinia Flicka była krótka i dosadna.

- Robert jest niesamowity na boisku. Ma to, czego mi brakowało teraz na treningach, czyli zdobywa bramki. Nie potrzebuje wielu szans, aby strzelać gole. Teraz my potrzebujemy wielu okazji, aby zdobywać bramkę na treningach, ale on tego nie potrzebuje. - wyznał nowy trener FC Barcelony cytowany przez profil "BarcaInfo" na platformie "X".

W ostatnich miesiącach nie brakowało słów krytyki pod adresem Roberta Lewandowskiego po jego występach w koszulce "Dumy Katalonii". Hansi Flick, z którym Polak współpracował przed laty w Bayernie Monachium ceni jednak warsztat kapitana reprezentacji Polski i jak doskonale widać po tej wypowiedzi, niemiecki szkoleniowiec liczy na polskiego napastnika i jego skuteczność oraz olbrzymie doświadczenie.