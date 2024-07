Aż w głowie się kręci przez to, co dzieje się u Roberta Lewandowskiego! Nagranie nie zostawia złudzeń, zapanowało poruszenie

Lewandowski po wakacjach szlifuje formę. Przez jeden filmik zapanowało poruszenie

Po odpadnięciu z mistrzostw Europy, piłkarze reprezentacji Polski udali się na krótkie wakacje, aby naładować baterie przed kolejnym sezonem, jednak teraz musieli wracać już do pracy i rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu, który w najsilniejszych ligach świata rozpocznie się za kilka tygodni. O ile chociażby Wojtek Szczęsny, ze względu na swoją sytuację klubową mógł w ostatnim czasie bardziej skupić się na rodzinie i pępkowym po narodzinach córki, to Robert Lewandowski zaczął ostro zasuwać na treningach i jak się okazuje, nadal jest zwinny jak kot. Kapitan reprezentacji Polski od kilku dni publikuje w mediach społecznościowych krótkie nagrania z sesji treningowych, a wielu kibicom może zakręcić się w głowie na widok tego, co wyprawia napastnik Barcelony.

Aż w głowie się kręci przez to, co dzieje się u Roberta Lewandowskiego!

Na Instagramie Lewandowskiego pojawiło się m.in. nagranie, na którym ten pokonuje tor przeszkód z piłką przy nodze i bez, kopie futbolówkę zarówno do dużej, jak i małej bramki z różnych odległości, a także w pełnym biegu. Kapitan naszej reprezentacji, który niebawem skończy 36 lat może pochwalić się nie tylko zwinnością, ale również fantastyczną celnością, która u napastnika jest tak bardzo pożądana.

Krótki filmik udostępniony w mediach społecznościowych natychmiast poruszył fanów polskiego napastnika, którzy zaczęli dopingować Roberta Lewandowskiego pisząc mu chociażby, aby ten pokazał w nadchodzącym sezonie na co go stać oraz, że w dalszym ciągu jest on wielkim zawodnikiem.