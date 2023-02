Mateusz Klich błysnął już w debiucie w MLS. Tak strzelił pierwszego gola w DC United [WIDEO]

Selekcjoner zobaczy to na własne oczy!

Polak zdobył pierwszą bramkę meczu w 13. minucie, wykorzystując podanie od Russella Canouse’a, przebiegając pół boiska i trafiając z dalekiego dystansu. Potem ekipa Klicha straciła rytm i oddała inicjatywę. Po golach Federico Bernardeschiego i Marka Kaye to zespół z Toronto prowadził 2:1, jednak w końcówce bramkarza Seana Johnsona pokonali Christian Benteke i Theodore Ku-DiPietro, zapewniając zwycięstwo DC United.

Przypomnijmy, że do klubu z Waszyngtonu, którego trenerem jest słynny Wayne Rooney, Mateusz Klich przeszedł na początku stycznia. Były polski piłkarz Premier League podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia do 2025 roku. 32-letni zawodnik rozpoczynał karierę w Tarnovii Tarnów. Później był graczem Cracovii, Wolfsburga, PEC Zwolle, Kaiserslautern, Twente Enschede, Utrechtu i Leeds. W reprezentacji Polski rozegrał 41 meczów i strzelił 2 gole, ale zabrakło go w kadrze na ubiegłoroczny mundial w Katarze.

W kolejnym starciu zespół polskiego pomocnika zagra w pierwszy weekend marca na wyjeździe z Columbus Crew.

Zobacz bramkę Mateusza Klicha w debiucie w MLS: