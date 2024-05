i Autor: Cyfra Sport Matty Cash

Wszystko powiedział!

Matty Cash zwrócił się do Michała Probierza! Oficjalne oświadczenie, padła jasna deklaracja!

Matty Cash postanowił skomentować powołania do reprezentacji Polski. Piłkarz Aston Villi w swoich mediach społecznościowych napisał, co czuje po decyzji Michała Probierza, który nie uwzględnił go w planach na EURO. Padła jasna deklaracja!