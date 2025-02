Uff, od tych wdzięków zrobi się wam gorąco! To one rozgrzeją ligę i zadadzą szyku na trybunach!

„Super Express”: - Towarzyszył pan drużynie Rakowa na zgrupowaniu w Hiszpanii. Jakie spostrzeżenia po rozegranych tam sparingach?

Wojciech Cygan: - Dużym plusem zgrupowania na pewno byli nasi rywale: zarówno Slovan Liberec, Slavia Praga, jak i z Vancouver Whitecaps to wartościowi przeciwnicy. W meczach z prażanami czy Kanadyjczykami były naprawdę długie momenty, kiedy wyglądaliśmy bardzo dobrze.

- W pięciu spotkaniach strzeliliście 10 goli. Więc raczej nie „zabijaliście” futbolu, jak oceniano waszą grę jesienią...

- Nie liczyłem statystyk, ale – a jest to również spostrzeżenie postronnych obserwatorów - graliśmy naprawdę dobrze. Taka dyspozycja w lidze, mam wrażenie, dawałaby nadzieję, że będziemy w stanie powalczyć o zakładane cele.. Ale – po pierwsze – trzeba jeszcze przełożyć dyspozycję z meczów towarzyskich na formę na boiskach ligowych; a w Krakowie na inaugurację rundy czeka nas zupełnie inne spotkanie, niż te rozegrane w Hiszpanii. Po drugie – nawiązując już, mam nadzieję ostatni raz, do „zabijania”: o ocenie sezonu nie decyduje to, jak efektownie gra drużyna, tylko czy gra efektywnie... To, czy zaprezentujemy się w danym meczu dobrze lub bardzo dobrze, ma mniejsze znaczenie, jeżeli nie zakończy się on zdobyciem trzech punktów.

W Częstochowie tego słowa się nie używa

- Użył pan słów: „zakładane cele”. Dziś w szatni i gabinetach Rakowa używa się słowa „,mistrzostwo”?

- W gabinetach i w szatni mówi się raczej o każdym kolejnym meczu. I o tym, żebyśmy wrócili na ścieżkę europejskich pucharów, bo to jest klucz. Natomiast na tę ścieżkę można wrócić oczywiście i z najwyższej pozycji w tabeli. I ten scenariusz najbardziej by nas wszystkich radował. Ale na razie najważniejszy jest sobotni mecz z wymagającym rywalem, który zazwyczaj nam „nie leżał”. Dyskusja o tym, co się będzie działo na koniec maja, w tej chwili jest drugoplanowa.

- Na długiej liście potencjalnych transferów Rakowa na zielono – jako transakcja dokonana – świeciło się do tej pory tylko nazwisko Leonardo Rochy…

- … a teraz jeszcze doszedł Ibrahima Seck. Miesiąc temu ze spokojem mówiłem o tym, że obecne okno zakończy się trzema-czterema transferami i finalnie tak może się stać. Nie licząc oczywiście kilku powrotów zawodników po kontuzjach.

- Rocha – jako współlider klasyfikacji strzelców ekstraklasy – to spektakularny ruch.

- Na pewno jest lekkim odstępstwem od profilu napastników zazwyczaj poszukiwanych przez Raków. Warto po prostu poszerzyć paletę rozwiązań i możliwości ofensywnych drużyny. Ma wygrywać pojedynki w polu karnym, królować w powietrzu, zdobywać bramki.

- Mówiąc żartobliwie – podnosicie poprzeczkę rywalom, angażując faceta o wzroście dwóch metrów. Tęsknota za „Władkiem” Gutkovskisem, też rosłym i silnym, przebija się w tym angażu?

- Gutkovskis bazował głównie na motoryce, na szybkości, był bardzo intensywnym piłkarzem, mocno presującym. Rocha to trochę inny zawodnik. Ale mam nadzieję, że będziemy go po latach wspominać z taką nutką sentymentu, z jaką często wspominam „Gutka”.

- A kiedy Jonatan Braut Brunes przestanie być tylko „kuzynem Haalanda”, a zapracuje na własne nazwisko w mediach?

- O to trzeba by zapytać pańskich kolegów po fachu. Jonatan dawał dobre zmiany, strzelił naprawdę parę ważnych bramek, w tym bardzo ładną z Widzewem, decydującą o trzech punktach. Ale podejrzewam, że nawet gdyby zdobył trzy gole w jednym spotkaniu, media pisałyby po prostu o „hat-tricku kuzyna Haalanda”. Takie czasy mamy.

- Rozprawiamy o napastnikach, bo 25 zdobytych bramek Rakowa nie najlepiej wygląda na tle innych drużyn czołówki. Ale może trzeba zapytać i o bramkarzy, bo tu wybór między Kacprem Trelowskim i Dušanem Kuciakiem nie powala na kolana…

- Jest jeszcze z nami Muhamad Šahinović. Wrócił z jesiennego wypożyczenia i na dziś nie ma decyzji o tym, by miałby się gdziekolwiek ruszać.

- Trelowskiemu w pewnym momencie jesieni liczono mecze bez straty gola i punktowano rekordy. Ma pan wrażenie, że to dziś chłopak na miarę Vladana Kovacevicia?

- Miałem i mam duży sentyment i szacunek do Vladana. Miał kapitalne umiejętności, ale też wiele szczęścia, bo pamiętam także te jego interwencje, które przyprawiały wszystkich o silniejsze bicie serca. W przypadku Kacpra słyszałem opinię, że na jego wysokie oceny pracuje świetnie działający blok obronny. I pewnie po części tak jest. Natomiast jak spojrzymy na statystykę obronionych przezeń strzałów, na poszczególne – często spektakularne - interwencje, to nie ma żadnych wątpliwości, że to naprawdę dobry bramkarz. Ba; moim zdaniem w tej chwili jest jednym z najlepszych na tej pozycji w ekstraklasie. No i trudno mu robić zarzut z tego, że ma dobrych piłkarzy przed sobą.

- W owym bloku obronnym zawsze jednak wiele było kłopotów zdrowotnych. I chyba wciąż ich nie brak?

- Wrócił do treningów i do gry Ariel Mosór, wrócił Zoran Arsenić, za chwilę będzie gotów także Bogdan Racovitan. Wybór przed trenerem Markiem Papszunem już lada chwila będzie w tej formacji bardzo duży.

Wojciech Cygan tej rzeczy bardzo żałuje

- Z innej beczki: Michał Probierz jeździł po Turcji, zaglądał na zgrupowania naszych drużyn. A gdyby zajrzał do was, do Hiszpanii, mielibyście mu kogo pokazać w kontekście reprezentacji?

- Wiem, że selekcjoner będzie na naszym meczu z Cracovią. Myślę, że sam najlepiej wie, którzy zawodnicy mogą okazać się przydatni do prowadzonego przez niego zespołu. Patrząc na grę defensywną reprezentacji mogę jedynie żałować, że kilku naszych graczy nie posiada polskich paszportów.

- Zapytałem o te „polecenia” do reprezentacji, bo niewielu w Rakowie polskich graczy. A likwidacja przepisu o konieczności gry młodzieżowca jakby została skrojona w sam raz pod wasze potrzeby…

- W tym sezonie akurat Raków jest w czołówce ligi pod względem wypełniania limitu minut młodzieżowców. A przypisywanie wyłącznie nam „sprawstwa” likwidacji tego przepisu jest o tyle nietrafione, że za tą likwidacją w pewnym momencie w zeszłym roku opowiedzieli się na piśmie przedstawiciele wszystkich 18 klubów ekstraklasy.

- Wróćmy na koniec – w kontekście wzrostu Leonardo Rochy – do hasła: „Dwa metry Rakowa do tytułu”. Ma pan wrażenie – patrząc na przykład na zimowe transfery, że są takie kluby, które do owego tytułu mają jeszcze bliżej?

- Nie trzeba być wielkim analitykiem, by - patrząc na tabelę – wskazać tych, co mają bliżej… Ale dziś przed nami wszystkimi jeszcze tak wiele meczów, że dyskusja o mistrzostwie w tym momencie nie ma większego sensu. Każda z drużyn myślących dziś o tytule zaliczy wiosną słabsze mecze. Jedno natomiast jest pewne: ekstraklasa przyciąga rekordową frekwencję na stadionach, bo po prostu jest bardzo ciekawą ligą i gwarantuje wielkie emocje, zarówno w czubie tabeli, jak i w walce o utrzymanie.

- Dwa lata temu, zmierzając po tytuł mistrzowski, mieliście po 18. kolejce siedem punktów przewagi. Dziś na tym etapie macie dwa punkty straty do lidera. Zna pan doskonale trenera Marka Papszuna: on woli bronić z zespołem fotela lidera czy jednak atakować zza pleców?

- Pewnie wolelibyśmy mieć dużą przewagę; wtedy myślenie o wiośnie byłoby dużo spokojniejsze. Ale prawdą jest, że sytuacja, w której trzeba kogoś gonić, wywołuje dodatkową motywację i determinację.

- No to kto za cztery miesiące będzie mistrzem?

- Poczekajmy do końca maja.

