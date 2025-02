Sensacyjny transfer Nicoli Zalewskiego! Przenosi się do klubu ze ścisłego topu ligi włoskiej, niemałe zaskoczenie

Zalewski przechodzi do mistrza Włoch! Romano potwierdza

Nicola Zalewski zapowiadał się na czołową postać w AS Roma. Jeszcze pod wodzą Jose Mourinho Polak robił duże postępy i przyczynił się do zdobycia Ligi Konferencji oraz dotarcia do finału Ligi Europy w kolejnym sezonie. Niestety, znaczenie Zalewskiego w zespole zaczęło spadać i nawet już kibice się od niego odwrócili, a szefowe „Giallorossich” chcieli się go pozbyć. Gdy ten nie zgodził się na odejście do Turcji, został nawet odsunięty od składu, choć później udało mu się porozumieć z władzami Romy i wrócić do gry. Problem jednak w tym, że jego forma sportowa wcale nie była stabilna i Polak miał problemy, aby łapać się do gry. 3 listopada Zalewski zagrał przeciwko Hellasowi Werona 66 minut i zanotował asystę, ale od tego czasu w lidze zagrał tylko w 4 na 11 meczach, łącznie przebywając na boisku... 43 minuty! Nieco tylko lepiej było w innych rozgrywkach, gdzie dostawał więcej szans. Tym bardziej zaskakujące jest, że Polak właśnie przenosi się do Interu Mediolan!

Jak poinformował Fabrizio Romano, Inter oraz Roma doszły do porozumienia w sprawie wypożyczenia Zalewskiego. 23-latek najpierw podpisał nową umowę z rzymskim klubem, a następnie został wypożyczony do „Nerazzurrich” z możliwością wykupu. Przed dopełnieniem formalności pozostały tylko testy medyczne. Zalewski nie będzie pierwszym Polakiem występującym w Interze Mediolan – dołączy on do Piotra Zielińskiego, który trafił do zespołu mistrza Włoch latem tego roku. Początkowo środkowy pomocnik był raczej rezerwowym w składzie Interu, jednak w tym roku zagrał we wszystkich meczach ligowych od pierwszej minuty.

