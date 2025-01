Co za pech! Filip Marchwiński wypada z gry na wiele miesięcy, tragedia reprezentanta Polski we Włoszech!

Mimo że Nicola Zalewski jest liderem reprezentacji Polski, to w klubie już od dawna mu się nie układa. Jest tylko rezerwowym. Latem mógł odejść, ale mimo, że ustawiła się po niego kolejka chętnych, to nie zdecydował się na żadną opcję. Najdłużej negocjował z mistrzem Turcji. Jednak ostatecznie nie zdecydował się na przenosiny do Galatasaray Stambuł. Wprawdzie w Romie w trakcie sezonu zmienił się trener, ale to także nie wpłynęło na poprawę jego pozycji. Doświadczony Claudio Ranieri także dość rzadko po niego sięgał.

Piotr Czachowski uważa, że latem kadrowicz popełnił błąd

W tym roku ponownie pojawiały się różne kluby w kontekście transferu. Łączony był z zespołami z Turcji, a niedawno z Olympique Marsylia. - W jego przypadku rozwiązanie jest proste: musi odejść już teraz - podkreślał Piotr Czachowski w rozmowie z Super Expressem. - Musi znaleźć nowego pracodawcę. Latem popełnił błąd. Powinien wtedy zmienić klubu. Ten błąd się za nim ciągnie. Sentyment do Romy i Rzymu musi odstawić. Jest daleko od podstawowego składu. Znajdzie swoje miejsce w innym otoczeniu, bo zawsze będzie zapotrzebowanie na takich piłkarzy. Jest szybki, mobilny, techniczny. Każdy klub go weźmie i wyłoży jeszcze kilka milionów euro - zaznaczał ekspert ligi włoskiej.

Najwyraźniej Czachowski miał rację, bo niespodziewanie na finiszu zimowego okna Zalewski może odejść z Romy! Takie sensacyjne wieści przekazał włoski dziennikarz Fabrizio Romano w mediach społecznościowych. Według jego informacji ostatnio Roma negocjowała z Marsylią, ale Polak odrzucił tę ofertę. Teraz rzymianie prowadzą rozmowy z Interem Mediolan. Kadrowicz miałby zostać wypożyczony, a następnie wykupiony za kwotę 6-7 mln euro. To w tym momencie jest właśnie ustalane. W mistrzu Włoch Zalewski ma zastąpić Tajona Buchanana. Reprezentant Kanady odchodzi do Villarreal. Tylko, czy w Interze będzie grał, czy też czeka go... ławka?

