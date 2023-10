Michał Probierz dostał tajemniczą kopertę i szybko ją schował. Zagadkowa sytuacja na zgromadzeniu PZPN, paparazzi wszystko sfotografowali

Oczernił reprezentanta Polski, więc zapłaci miliony? Nicola Zalewski pójdzie do sądu, jest też oficjalne stanowisko jego klubu

Michał Probierz nie może być w dobrym humorze. Od kompromitującego remisu 1:1 z Mołdawią na PGE Narodowym minęło zaledwie kilka dni, a szanse reprezentacji Polski na bezpośredni awans do Euro 2024 znacznie zmalały. Biało-Czerwoni muszą liczyć na rywali, w przeciwnym razie pozostaje im szansa na awans przez baraże. Te mogą być jednak znacznie trudniejsze niż przypuszczano, bo w gronie potencjalnych rywali znajdują się obecnie m.in. Włosi i Chorwaci. Wszystko wyjaśni się po listopadowych meczach, ale PZPN postanowił podsumować swoją działalność już w październiku. Jednym z gości specjalnego zgromadzenia był właśnie Probierz, którego przyłapano w zagadkowej sytuacji.

Probierz przyłapany z tajemniczą kopertą na zgromadzeniu PZPN. Zagadkowa sytuacja

Selekcjoner reprezentacji Polski w pewnym momencie otrzymał kopertę, którą szybko schował do marynarki. Nie zdołał się jednak ukryć przed wszechobecnymi obiektywami aparatów, które zarejestrowały tajemniczą sytuację. Zdjęcia Probierza z kopertą znajdziesz w powyższej galerii, ale nie to był główny punkt piątkowego zgromadzenia. Na corocznym spotkaniu działacze PZPN przyjęli sprawozdanie finansowe za 2022 rok i zatwierdzili sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPN w ostatnich 12 miesiącach. Do tego odwołano z funkcji Członka Zarządu Jakuba Tabisza, którego zastąpił Łukasz Jabłoński.

