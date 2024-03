Michał Probierz może postawić na sensację! Prezes wszystko wyjawił, szykuje się wielka niespodzianka!

Co za historia!

Reprezentacja Polski ma przed sobą bardzo duże wyzwanie. Jesli Polacy chcą zagrać w mistrzostwach Europy, muszą przejść przez baraże do imprezy, a na ich drodze stanie najpierw Estonia, a później Walia, bądź Finlandia. Powołania do kadry są na razie owiane tajemnicą, jednak do mediów dochodzą przecieki. Okazuje się, że selekcjoner może szykować prawdziwą niespodziankę, a przynajmniej tak wynika ze słów prezesa Puszczy Niepołomice. Jeden z jego piłkarzy może doświadczyć zaszczytu debiutu w barwach narodowych!

Michał Probierz szykuje sensację? Prezes Puszczy Niepołomice ujawnia!

Okazuje się, że piłkarzem Puszczy, który może zadebiutować w barwach narodowych jest Wojciech Hajda. Prezes klubu z Małopolski, Marek Bartoszek, potwierdza, że pomocnik jest obserwowany przez sztab reprezentacji.

- Wojtek jest na radarze selekcjonera. O jego powołaniu na razie nic nam nie wiadomo, ale z tego, co się orientuję, te wysyłane będą dopiero po następnej kolejce. Także czekamy. Na razie przyszły do nas powołania dla graczy z zagranicy. Z mołdawskiej federacji, czyli dla Artura Craciuna i Ioana-Calina Revenco - mówi Bartoszek w rozmowie ze "sport.pl".