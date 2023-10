Michał Probierz nie mógł sobie wymarzyć lepszego rywala na debiut. Znakomity bilans Biało-Czerwonych z Farerami

Łukasz Cieślewicz szczerze o życiu na Wyspach Owczych: To jest jedyny problem... [ROZMOWA SE]

Farerzy – 131. zespół wrześniowego rankingu FIFA (Polska jest 30.) - to wymarzony rywal na dobry początek przygody Michała Probierza z Biało-Czerwonymi. Wymarzony, bo do tej pory wygraliśmy wszystkie potyczki z egzotycznym (z naszego punktu widzenia) potyczki. - Jeżeli mamy bać się Wysp Owczych, to w ogóle bez sensu jest uprawianie tego sportu – mówił „Super Expressowi” były reprezentant, Paweł Kryszałowicz.

Przywołujemy „Kryszała” nieprzypadkowo; to on w 2004 roku, pod batutą Pawła Janasa, poprowadził swych reprezentacyjnych kolegów do efektownej wygranej 6:0 podczas zimowego zgrupowania Polaków w Chiclana de la Frontera. Dokonał przy tym niezwykłego wyczynu. Jako szósty w dziejach kadrowicz zdobył cztery gole w jednej połowie w meczu międzypaństwowym, a hat-trick udało mu się ustrzelić w cztery minuty!

Generalnie Farerzy – których reprezentacja zawsze była oparta na półzawodowcach, czyli zawodnikach traktujących kopanie piłki jako uzupełnienie codziennej pracy w innym fachu – byli wdzięcznym rywalem dla polskich snajperów. Po dwa gole strzelali im Maciej Żurawski w 2002, Grzegorz Rasiak w 2006 oraz Robert Lewandowski pięć tygodni temu w Warszawie.

Mecze Biało-Czerwonych z Farerami.

10.02.2002, Limassol (Cypr): Polska - Wyspy Owcze 2:1

21.02.2004, San Fernando (Hiszpania): Polska - Wyspy Owcze 6:0

14.05.2006, Wronki: Polska - Wyspy Owcze 4:0

7.09.2023, Warszawa: Polska - Wyspy Owcze 2:0 (el. ME)

Bilans: 4 mecze - 4 zwycięstwa Polski; bramki 14-1

