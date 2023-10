Michał Probierz o postawie debiutanta w kadrze. "Jeszcze niedawno wielu go nie znało"

Debiut czterech piłkarzy był istotny

W pierwszym składzie wybiegło dwóch zawodników. W pomocy zagrał Patryk Dziczek z Piasta Gliwice, a linią obrony dowodził Patryk Peda z trzecioligowego SPAL. To właśnie powołanie tego zawodnika było dużym zaskoczeniem. Selekcjoner Michał Probierz nie pomylił się w ocenie tego gracza, którego miał okazję prowadzić w kadrze młodzieżowej. Występ Pedy z Wyspami Owczymi został oceniony pozytywnie. Po przerwie na boisku w Torshavn zagrali także: pomocnik Jakub Piotrowski z bułgarskiego Ludogorca Razgrad oraz napastnik Filip Marchwiński z Lecha Poznań. - Debiut czterech piłkarzy był istotny - ocenił trener Michał Probierz podczas konferencji prasowej przed meczem z Mołdawią w Warszawie. - To znak dla innych zawodników, że jeśli będą grali w swoich klubach, także mają szansę. Oglądałem także mecz młodzieżówki ze Słowacją. We wtorek obejrzę także spotkanie z Estonią. Dla tych piłkarzy to również jest szansa. Jeszcze niedawno wielu nie znało Patryka Pedy. Pokazał, że może wejść do zespołu. Teraz ważne jest, aby utrzymał ten poziom, aby nie skończyło się na tym, że zadebiutował w drużynie narodowej - analizował i dodał: - Miałem go w meczach kadry młodzieżowej, gdzie graliśmy dwumecze i nie miał z tym problemów. Dlatego wierzę w to, że może zagrać dwa dobre mecze. ale jest też grupa zawodników, która może grać. Mateusz Wieteska walczy o miejsce, trenuje bardzo solidnie - podsumował.

Trener Mołdawii pełen nadziei przed meczem z Polską. Mówi o presji, wierze, chce zmienić bieg historii

Nie można przesadzać ze zmianami

Selekcjoner został zapytany, czy przeciwko Mołdawii dokona roszad w składzie. - Ważne, że debiutanci się pokazali - powtórzył. - Jeżeli chodzi o zmiany w kadrze, to zdajemy sobie sprawę jak ważne to są mecze. Na pewno nie można przesadzać. Nie zrobimy rewolucji. Postaramy się zrobić tak, aby ten skład ewoluował. Chcemy wykorzystać wszystkie atuty tych zawodników. Wystawiamy tych, którzy są zwarci i gotowi. Zmiennicy na Wyspach Owczych pokazali się z dobrej strony - podkreśli trener Probierz.

Arkadiusz Milik zagra z Mołdawią? Selekcjoner Michał Probierz nie pozostawił złudzeń

