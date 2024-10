Michał Probierz podsumowany na kilka godzin przed meczem z Chorwacją. Znany trener nie ma wątpliwości, co za słowa!

Reprezentacja Polski już za kilka godzin rozegra swój mecz przeciwko Chorwacji. Na temat postawy Michała Probierza postanowił się wypowiedzieć były, chorwacki szkoleniowiec Lecha Poznań, a obecny opiekun Dinama Zagrzeb - Nenad Bjelica. Były trener "Kolejorza' nie ma wątpliwości, że Probierz to najlepsza opcja dla polskiej kadry.

Michał Probierz oceniony przed Polska - Chorwacja. Bjelica nie ma wątpliwości

Jak stwierdził były trener Lecha w rozmowie z "WP. SportoweFakty", Probierz to idealny selekcjoner dla polskiej kadry, a nasza drużyna osiągnie z nim duże sukcesy.

- Myślę, że to bardzo dobry trener i to naprawdę perfekcyjny wybór dla reprezentacji Polski. Selekcjonerem powinien być Polak albo taki szkoleniowiec, który ma charakter i mentalność jak Probierz. Szkoleniowcy, którzy byli bezpośrednio przed Probierzem w kadrze nie mieli takich cech charakteru. To byli dobrzy trenerzy, ale nie pasowali do reprezentacji Polski. Probierz to idealny trener dla waszej kadry. Myślę, że będzie z nią osiągał sukcesy - mówi Bjelica.

- Moje wrażenie jest takie, że polska kadra jest obecnie bardzo dobrą reprezentacją, z bardzo dobrym trenerem. Macie sporo młodych, szybkich piłkarzy - ocenił Bjelica w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.