Probierz powinien zostać zwolniony w przypadku przegranej ze Szkocją? Były reprezentant nie ma wątpliwości

Michał Probierz powinien zostać zwolniony z funkcji trenera reprezentacji Polski? Mimo że kadra prowadzona przez byłego szkoleniowca Cracovii i Jagiellonii zdaje się mieć dużą rzeszę zwolenników, tak pojawiają się głosy, że w przypadku przegranej ze Szkocją w Lidze Narodów selekcjoner powinien zostać zastąpiony. Takiego zdania jest m.in. Wojciech Kowalczyk. Były napastnik reprezentacji oraz Legii i Betisu nie ukrywa, że ma swojego kandydata na stanowisko Probierza.

Michał Probierz powinien zostać zwolniony w przypadku porażki ze Szkocją? Były napastnik kadry nie ma wątpliwości

Jak powiedział Kowalczyk w rozmowie z WeszłoTV nie ukrywa, że był zwolennikiem dłuższej pracy Probierza, jednakże przegrana ze Szkocją powinna kosztować go stanowisko. Zdaniem byłego napastnika, nowym trenerem w takim wariancie powinien zostać Jan Urban.

- Sam byłem zwolennikiem tego, by dać Probierzowi popracować dłużej, do końca eliminacji do mistrzostw świata i zobaczyć, co się wydarzy, ale uważam, że jeżeli przegramy w poniedziałek ze Szkocją, kadrę powinien objąć Jan Urban. Natychmiast. Przegrywamy jutro ze Szkocją, Janek Urban wskakuje do reprezentacji - mówi Kowalczyk.

- No dobra, może nie od razu, bo ma jeszcze parę meczów z Górnikiem w tej rundzie, a do marca nie będzie potrzebny w reprezentacji. Ale mamy na miejscu mądrego człowieka, który wie, jak podejść do zawodników - dodaje były reprezentant Polski.

