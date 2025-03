Michał Probierz spiął się z dziennikarzem na konferencji po Polska – Litwa. „To droga donikąd…”

- 36-letni Kevin Durant i 40-letni LeBron James płaczą, kiedy zdobędą trzecie złoto olimpijskie w karierze, a my płaczemy nad grą polskiej kadry. Dziś nie było nic, wygraliśmy, ale trener sam chyba przyzna, że gra nie wyglądała dobrze. Ja wiem, że liczą się trzy punkty, ale, panie selekcjonerze, to zmierza donikąd. Trener to widzi, kibice to widzą, jaka jest przyczyna, czy to kwestia mentalności? - zapytał dziennikarz Łukasz Ciona.