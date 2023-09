Morawiecki zareagował na słowa Lewandowskiego. Chodzi o "niemoralną propozycję", jest komentarz

Mateusz Morawiecki odniósł się do mocnych słów Roberta Lewandowskiego. Kapitan polskiej kadry w rozmowie z Mateuszem Święcickim powiedział wprost o tym, że afera premiowa w reprezentacji była kwestią "niemoralnej propozycji". Premier RP, będacy poniekąd skomentowany przez Lewandowskiego w taki sposób, postanowił skomentować słowa piłkarza.

Mateusz Morawiecki komentuje słowa Lewandowskiego. Chodzi o niemoralną propozycję

- Po pierwsze, nie wyciągnęliśmy rąk po żadną premię. Po drugie, dostaliśmy niemoralną propozycję. Po trzecie - zostaliśmy w tej sytuacji sami. Pojawiło się wiele mitów wokół tej sprawy - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z Mateuszem Święcickim.

Teraz Mateusz Morawiecki skomentował słowa Lewandowskiego zaznaczając, że nie chce się do nich odnosić, ale życzy wszystkim piłkarzom dobrych wyników sportowych.

- Nie będę się odnosił do tego. Chciałbym, żeby nasi piłkarze odnosili takie sukcesy, jak ostatnio w klubach zaczęli odnosić. Bardzo się z tego cieszę. To, co osiągnął Raków i Legia, to jest coś wielkiego. Życzę, żeby nasza drużyna narodowa również grała jak najlepiej - powiedział Morawiecki.