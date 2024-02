Na PZPN Cezarego Kuleszy sypią się gromy! Internauci nie zostawili po tym suchej nitki, rozpętała się burza

Trzy tygodnie do baraży

PZPN znów pod ostrzałem

Kolejne afery wokół Polskiego Związku Piłki Nożnej w ostatnich miesiącach sprawiły, że internauci oraz kibice reprezentacji Polski wielokrotnie w mediach społecznościowych niepochlebnie wyrażali się o związku. Tym razem PZPN oberwał dość mocno po tym, jak postanowił wypuścić specjalną koszulkę z kolekcji "Retro Kadra" z numerem "10" oraz nazwiskami legendarnych reprezentantów Polski. Okazuje się, że projekt koszulki kompletnie zawiódł oczekiwania kibiców.

Wokół PZPN Cezarego Kuleszy rozpętała się burza. Poszło o koszulkę

W serwisie "X", na profilu "Łączy nas piłka" pojawił się odnośnik do strony, na której można zakupić koszulkę z kolekcji "Retro Kadra" za kwotę 99 zł. W sekcji komentarzy nie brakuje głosów zawiedzionych kibiców, którzy uważają, że nie zapłaciliby takiej kwoty za ten towar. - Wygląda jak koszulka z Bolka i Lolka - czytamy w jednym z komentarzy. - 10zł w lumpeksie bym za to nie dał - poszedł o krok dalej kolejny z internautów. - Wyglada jakby w auchanie dorzucali ja do skrzynki piwa - bezlitośnie dodał internauta.