Na ten moment polscy kibice czekali długimi miesiącami. Wreszcie się ziści, mamy potwierdzenie

To tam Marcin Bułka nabrał pewności siebie. Nie chciał słyszeć o innym klubie, to była lekcja życia

Po ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski trudno być w dobrym humorze, choć zakończyło się ono zwycięstwem 2:0 z Łotwą. Nie zaspokoiło to oczekiwań kibiców, którzy są wściekli po przegranych eliminacjach do Euro 2024. Wciąż możliwy jest udział Polaków w tym turnieju, ale droga prowadzi przez baraże, w których nie ma miejsca na wpadkę. Tutaj pojawił się pierwszy promyk nadziei, bo czwartkowe losowanie było dość szczęśliwe i Polska zagra o awans z Estonią, a następnie zwycięzcą pary Walia - Finlandia. Drugi mecz odbędzie się niestety na wyjeździe, jednak i tak mogło być gorzej. Niewykluczone, że w marcu kolegom pomoże dawno niewidziany Jakub Moder, który po wielu miesiącach kontuzji jest już gotowy do gry i kilkadziesiąt godzin po losowaniu dowiedział się, że powinien otrzymać szansę w najbliższym meczu Brighton!

Jacek Gmoch ostrzega przed barażami. Legendarny trener podaje bezlitosny przykład

Jakub Moder po wielu miesiącach wróci na boisko Premier League

Moder po raz ostatni zagrał w Premier League... 2 kwietnia zeszłego roku. Było to zaledwie kilka dni po wielkim zwycięstwie Polski ze Szwecją i awansie na mundial, do którego pomocnik mocno się przyczynił. Z rolą selekcjonera dopiero oswajał się Czesław Michniewicz, który po tej wygranej był noszony na rękach. To najlepiej pokazuje, ile czasu upłynęło od ostatniego poważnego występu 24-letniego piłkarza. W ostatnich tygodniach powoli był on szykowany do powrotu - na przełomie października i listopada wystąpił w dwóch meczach drugiej drużyny Brighton. Teraz czas na prawdziwy powrót!

Nagły powrót Fernando Santosa! Takiego zwrotu akcji nikt się nie spodziewał. Doszło do spotkania z członkiem reprezentacji Polski

Powrót Modera wreszcie się ziści. Kibice długo na to czekali

- Jakub będzie jutro na ławce i myślę, że może zagrać 20-25 minut. Różni się od naszych pozostałych pomocników i może być ważną postacią. Chcę dać mu szansę zagrać, ma odpowiednią osobowość - powiedział trener Brighton na konferencji prasowej przed meczem z Nottingham Forest. Już w poprzedniej kolejce ligowej Moder siedział na ławce, ale się z niej nie podniósł. Tym razem powinno być inaczej, co otwarcie zakomunikował sam Roberto De Zerbi.