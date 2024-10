Polscy kibice czekali na Ronaldo! Portugalia w końcu odkryła karty na mecz z Polską

Wojciech Szczęsny wprost o powrocie do reprezentacji. To cios dla wielu fanów, uciął wszelkie spekulacje, jaśniej się nie dało

Trudny bój z Chorwatami był do przewidzenia, wielu ekspertów zdziwiła wyrównana batalia ze Szkocją. Oba mecze jednak Portugalia wygrała 2:1. Zespół Martineza zachwycał w eliminacjach do Euro 2024, ale w samym turnieju w Niemczech zagrał poniżej oczekiwań, kończąc na ćwierćfinale. Duże zamieszanie, zwłaszcza w trakcie fazy pucharowej, było wokół Cristiano Ronaldo. Ten przełamał strzelecką niemoc w narodowych barwach. Z Chorwacją i Szkocją to on strzelał zwycięskie gole.

Jego ewentualne przybycie do Warszawy wywołało spore zamieszanie wśród polskich kibiców, którzy przeciążyli serwis PZPN odpowiedzialny za sprzedaż biletów. Teraz już wiemy to oficjalnie: Cristiano Ronaldo został powołany przez Roberto Martineza na najbliższe spotkania z Polską i Szkocją. Dla CR7 to powrót na Stadion Narodowy, na którym zagrał dwa oficjalne spotkania. Oba w 2012 roku. Portugalczycy zremisowali na Narodowym w meczu otwarcia (0:0) 29 lutego 2012 roku, kilka miesięcy później ograli w Warszawie reprezentację Czech w ćwierćfinale Euro 2012. Właśnie za sprawą skutecznej główki Cristiano Ronaldo w końcówce spotkania.

Mecz Polska - Portugalia na Stadionie Narodowym w Warszawie już 12 października o 20:45. Trzy dni później Portugalia wybierze się na Wyspy na mecz ze Szkocją. Roberto Martinez powołał kadrę naszpikowaną gwiazdami najlepszych lig w Europie i oczywiście gwiazdę Al-Nassr...