Na wieść o Krzysztofie Piątku można tylko załamać ręce. Reprezentant Polski znalazł się pod ścianą, okropny zjazd

Michał Probierz wskazał największe problemy reprezentacji Polski. To w tych formacjach czeka go najwięcej pracy

Krzysztof Piątek przebojem wdarł się do reprezentacji Jerzego Brzęczka w 2018 roku. Eksplozja formy w Genoi, która spowodowała późniejszy transfer do AC Milan, miała też wpływ na powołania dla napastnika, jednak to jest już przeszłość. Od wielu miesięcy 28-latek nie nawiązuje do czasów, kiedy zyskał pseudonim "Pistolero". Latem wreszcie udało mu się na stałe odejść z Herthy Berlin, gdzie nie miał szans na grę, a przenosiny do tureckiego Basaksehiru miały być nowym otwarciem. Niestety, w Stambule trwa marazm Piątka, a cierpliwość powoli się kończy. Świadczy o tym ostatnia decyzja trenera Basaksehiru, który już po ośmiu meczach dał Polakowi wyraźny sygnał o niezadowoleniu.

Krzysztof Piątek pod ścianą. Można tylko załamać ręce

W dotychczasowych ośmiu meczach tureckiej ekstraklasy Piątek rozczarował. Nie strzelił żadnego gola, a raz przeciwko Fenerbahce został zmieniony już po 30 minutach pierwszej połowy. Później usiadł na ławce z Kayserisporem, jednak w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną wrócił do wyjściowej jedenastki. To był tylko chwilowy promyk, bo po okresie dla kadr błyskawicznie otrzymał bolesny cios. Trener Basaksehiru zareagował na jego strzelecką indolencję i nie umieścił go nawet w kadrze meczowej na starcie z Samsunsporem! To musi boleć, bo rywale zgromadzili zaledwie punkt w 7 kolejkach i zamykają tabelę, jednak Piątek nie otrzymał kolejnej szansy na przełamanie.

Tym samym trudno spodziewać się, by Michał Probierz sięgnął po byłego podopiecznego z Cracovii, którego pominął przy powołaniach już w październiku. Sytuacja Piątka robi się coraz gorsza, ale to nie może dziwić. Cały Basaksehir zawodzi - w ośmiu kolejkach wywalczył zaledwie 7 punktów i jest tuż nad strefą spadkową. Oczekiwania były znacznie wyższe nie tylko wobec Polaka, więc trener Cagdis Atan ewidentnie stara się wstrząsnąć drużyną.