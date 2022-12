Następca Czesława Michniewicza może zarabiać fortunę w reprezentacji Polski. PZPN chce dać wielkie pieniądze

Czy Polski Związek Piłki Nożnej stać, by płacić fortunę nowemu selekcjonerowi jak Niemcy, Anglicy czy Francuzi? Te kwoty są raczej poza naszym zasięgiem. Hansi Flick otrzymuje 6,5 miliona euro, Gareth Southgate dostaje 5,8 miliona euro, a Didier Deschamps, selekcjoner Francji, 3,8 miliona euro. Wiele jednak wskazuje na to, że PZPN może chcieć sięgnąć głębiej do kieszeni i skorzystać z pomocy sponsorów. Wszystko po to, by do Polski sprowadzić duże nazwisko.

Zarobki następcy Michniewicza zwalą z nóg? PZPN chce dać wielkie pieniądze

Kilkadziesiąt milionów złotych rocznie to oczywiście kwoty niebotyczne z punktu widzenia dotychczasowych umów selekcjonerów Biało-Czerwonych. Według nieoficjalnych informacji, w PZPN pilnie studiowano jednak wspomniane zestawienie – właśnie w kontekście ewentualnych zarobków potencjalnego zagranicznego trenera. I rozmawiano o finansowych możliwościach związku.

Mowa była ponoć o wydatkach nawet na poziomie 2-2,5 mln euro, a więc wyższych niż te, który ponosił związek za kadencji Paulo Sousy, poprzednika Michniewicza. PZPN może poszukać także pieniędzy w innych miejscach. Pieniądze dla selekcjonera może wypłacać przy wsparcia sponsora. Takie rozwiązanie miało być już sondowane wcześniej.

Kim jest Czesław Michniewicz? Bilans meczów w reprezentacji Polski

Czesław Michniewicz przejął reprezentację Polski po Paulo Sousie. Selekcjoner wprowadził drużynę na mistrzostwa świata dzięki wygranej ze Szwecją 2:0 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Michniewicz spełnił wszystkie stawiane przed nim zadania. Utrzymał się w Lidze Narodów, wyszedł z grupy mistrzostw świata. Z trzynastu meczów wygrał 5 i zremisował 3. Pozostałe 5 zakończyło się porażkami.

Czesław Michniewicz w swojej karierze miał okazję prowadzić wiele klubów - Legię Warszawa, Termalikę Nieciecza, Widzew Łódź, Polonię Warszawa, Lech Poznań czy Zagłębie Lubin. To nie była jego pierwsza przygoda z reprezentacją Polski. Prowadził młodzieżówkę do lat 21.

