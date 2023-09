Nawet Franciszek Smuda ma dość tego, co dzieje się z reprezentacją. Zwrócił uwagę na ważny szczegół, słowa prosto do kibiców

Franciszek Smuda postanowił odnieść się do sytuacji reprezentacji. Po przegranej z Albanią, droga do mistrzostw Europy z automatycznej klasyfikacji może zakończyć się niepowodzeniem. Reperkusji będzie jednak więcej, gdyż najprawdopodobniej, według informacji medialnych, z posadą pożegna się Fernando Santos. Smuda komentując sprawę kadry zwrócił się do kibiców w swojej wypowiedzi dla portalu "WP. SportoweFakty", w której powiedział o pewnej refleksji, która powinna ogarnąć teraz polskich fanów.

Franciszek Smuda postanowił powiedzieć o sytuacji kadry. Zwrócił się do kibiców

Jak powiedział Smuda, on nie mógł marzyć o piłkarzach takich, jakich ma Santos i poprosił fanów, aby przez pryzmat ostatnich wydarzeń, pomyśleli o tym, jak wyglądała ich krytyka do poprzedników Fernando Santosa.

- Niech kibice zastanowią się, co zrobili z poprzednimi selekcjonerami. Za moich czasów, poza trójką z Dortmundu, nie mieliśmy zawodników. Taki sam problem miało kilku innych trenerów. Musieliśmy kombinować, by znaleźć odpowiednich wykonawców. Teraz tego problemu nie ma, a gra jest fatalna - powiedział Smuda na łamach portalu "WP Sportowe Fakty"

- Ja nie mogłem nawet marzyć o tak dobrych zawodnikach, a mimo to moja reprezentacja starała się grać bardzo ofensywnie. Były akcje, podbramkowe sytuacje, był pressing. Mimo to i tak się to nie podobało kibicom. Oczekiwania ciągle były większe. No to teraz mamy to, co mamy. To naprawdę dobry moment na refleksję dla fanów. Niech się zastanowią jak potraktowali poprzednich trenerów - mówi Smuda.