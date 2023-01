Okrutny komentarz pod adresem Jerzego Brzęczka. Były piłkarz wysyła go do psychologa, Wichniarek nie miał litości

Wielu fanom reprezentacji Polski mogło się wydawać, że kiedy Fernando Santos został ogłoszony nowym selekcjonerem Biało-czerwonych, sytuacja wokół kadry wróci do normy, jednak na to w dalszym ciągu musimy poczekać. Niemalże codziennie na jaw wychodzą kolejne nieznane do tej pory informacje, zarówno w sprawie nowego selekcjonera, jak i rozmów, jakie Polski Związek Piłki Nożnej prowadził z trenerami w ostatnim czasie. Niedawno sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski potwierdził, że prowadzony były rozmowy z Roberto Martinezem, jednak nie przebiegły one po myśli związku i zapewne samego trenera, który zwrócił uwagę na istotny szczegół.

Wielki trener zwrócił uwagę na ważny szczegół w rozmowach z PZPN. To dla niego było nie do przyjęcia

Temat ten w swoim ostatnim materiale o Fernando Santosie poruszył Tomasz Ćwiąkała, który zdradził, że niedawnemu selekcjonerowi reprezentacji Belgii, który został zwolniony po mistrzostwach świata w Katarze nie odpowiadał fakt, że de facto reprezentacja Polski nie ma swojego stałego i przypisanego miejsca, co dla niego jest nie do pomyślenia.

Niedoszły selekcjoner reprezentacji Polski wypunktował PZPN! Uderzył go ten fakt, wyłożył kawę na ławę

- Roberto Martinez zwrócił uwagę w rozmowach z PZPN na pewien bardzo istotny fakt, czyli brak domu polskiej reprezentacji. Brak ośrodka treningowego należącego do PZPN-u. Inne federacje mają coś takiego - wyznał dziennikarz i komentator "Canal+" opowiadając o kulisach rozmów PZPN z Roberto Martinezem, który ostatecznie został selekcjonerem reprezentacji Portugalii i zastąpił na tym stanowisku właśnie Fernando Santosa.

Zobaczcie, jak Fernando Santos świętował objęcie reprezentacji Polski, klikając w galerię poniżej

Sonda Czy Fernando Santos to dobry wybór na selekcjonera reprezentacji Polski? Tak Nie Nie mam zdania