Nieoczekiwane spotkanie Santosa z Lewandowskim. Specjalna podróż selekcjonera do lidera kadry

Mateusz Borek zwrócił się do Fernando Santosa. Wysotosował do niego publiczny apel. Padło jedno nazwisko

Wyspy Owcze i Albania - to najbliżsi rywale Polaków w eliminacjach do Euro 2024. Jeszcze kilka miesięcy temu można było mieć przeświadczenie, że w tym dwumeczu biało-czerwoni zdobędą komplet punktów. Obecnie do rywalizacji kibice podchodzą z duszą na ramieniu, bo zawodnicy w pierwszych trzech meczach eliminacji zaprezentowali się fatalnie i zdobyli zaledwie trzy "oczka".

Santos odwiedził Lewandowskiego. Specjalna podróż selekcjonera

Przede wszystkim porażka z Mołdawią w Kiszyniowie odbiła się szerokim, negatywnym echem, bo była to największa kompromitacja polskiej kadry od dziesięcioleci. Po tym spotkaniu na piłkarzy wylała się fala zasłużonej krytyki i wszyscy zdają sobie sprawę, że kolejne porażki mogą doprowadzić do dramatu, jakim byłby brak awansu na mistrzostwa Europy.

Tego po Fernando Santosie nikt się nie spodziewa. Sensacja wisi w powietrzu. Wyciekły jego plany

Fernando Santos już w czwartek ogłosi powołania na wrześniowe spotkania. Wcześniej postanowił udać się do dwóch liderów reprezentacji. Najpierw odwiedził Piotra Zielińskiego we Włoszech, a teraz Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl poinformował, że Santos wybrał się do Barcelony, gdzie spotkał się z Robertem Lewandowskim. Przygotowania do wrześniowego dwumeczu ruszyły więc pełną parą.