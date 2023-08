i Autor: Cyfra Sport Fernando Santos

Tego po Fernando Santosie nikt się nie spodziewa. Sensacja wisi w powietrzu. Wyciekły jego plany

Początek września będzie stał pod znakiem meczów reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mają przed sobą dwa spotkania do rozegrania, które mogą się okazać kluczowe w kontekście walki o czołowe miejsca w grupie. We czwartek Fernando Santos ogłosi powołania na wrześniowe starcia i jak się okazuje, może pokusić się o sporą niespodziankę.