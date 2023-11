Niesamowita wiadomość w sprawie Marka Papszuna! Polski szkoleniowiec pojedzie na Euro 2024? Szokujące doniesienia

Tak reprezentacja Polski grała na Stadionie Narodowym. To on jest królem tego obiektu

Saga z wyborem selekcjonera reprezentacji Polski po zwolnieniu Fernando Santosa była długotrwałym procesem. Cezary Kulesza miał do wyboru bardzo wielu kandydatów, jednak najgłośniej było o Michale Probierzu i Marku Papszunie. Wybór padł na tego pierwszego, jednak sytuacja "biało-czerwonych" w eliminacjach mistrzostw Europy nie przyniosła zamierzonego skutku, czyli bezpośredniego awansu. Nie miał łatwej drogi do tego, aby osiągnąć zamierzony cel Probierz, jednak nadzieje były wielkie. Niestety drużyna z Robertem Lewandowskim na czele, aby pojawić się na przyszłorocznej imprezie będzie musiała przejść przez drogę baraży.

W reprezentacji Czech doszło do niespodziewanej sytuacji, ponieważ Jaroslav Silhavy podał się do dymisji. ta decyzja mocno zaskoczyła zarząd czeskiego związku piłkarskiego, jednak w tej sytuacji będą potrzebne odpowiednie działania, czyli zatrudnienie nowego szkoleniowca. - W grę wchodzi też wybór zagranicznego trenera, na przykład polskiego Trpisovskiego, Marka Papszuna, który doprowadził Raków do tytułu mistrza Polski i dwóch pucharów Polski, a obecnie jest wolny, jest oferowany, ale prawdopodobnie będzie zbyt drogi - można przeczytać na portalu "ruik.cz"

Według portalu "ruik.cz" w gronie kandydatów są David Holoubek, Ivan Hasek, Martin Svedik, Radoslav Kovac oraz... Marek Papszun. Polak często pojawia się jako ekspert w studiu, jednak na ławce trenerskiej od zakończenia pracy w Rakowie Częstochowa go nie widziano, mimo wielu łączeń z klubami.