Niespodziewany kandydat na trenera reprezentacji! Trener zabrał głos, co za doniesienia!

To on zastąpi Michniewicza? Sensacyjne doniesienia. Znany szkoleniowiec zainteresowany reprezentacją Polski

Od zakończenia udziału Polaków w mistrzostwach świata w Katarze minęło już trochę czasu i przez cały ten okres jesteśmy świadkami plotek mówiących o tym, że Michniewicz zostanie zwolniony. W mediach pojawia się wiele ciekawych kandydatur, jednak ostatnimi czasy na sile wzrosła informacja o tym, że drużynę ma objąć Jan Urban. Były trener Górnika Zabrze i Legii zabrał głos w tej sprawie.

Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Trener postanowił się wypowiedzieć

Jan Urban przez całą swoją trenerską karierę był bardzo uznanym nazwiskiem w polskiej lidze. Jako trener prowadził Legię Warszawa, Lecha Poznań, Zagłębie Lubin, Górnika Zabrze, a nawet hiszpańską Osasunę Pampeluna. W mediach ostatnio pojawiły się informacje, że były reprezentant Polski w piłkę nożną jest łączony z pracą z "Biało-Czerwonymi". Sam Urban odniósł się do informacji i ani nie zaprzeczył, ani nie potwierdził, aby dostał taką ofertę.

- To nie jest moment na rozmowę o zmianie trenera. Z tego, co wiem, Czesław Michniewicz ma kontrakt do końca 2022 roku. Umowa mogła być od razu przedłużona, ale ostatecznie do tego nie doszło. Nie ma więc co się dziwić, że w media pojawiają się różne spekulacje. Mnie proszę nie wciągać w te dyskusje - mówił Jan Urban w rozmowie z "TVP Sport".