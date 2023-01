i Autor: AP PHOTO/NATACHA PISARENKO Herve Renard

zastąpi Michniewicza?

Niespodziewany zwrot akcji w sprawie selekcjonera reprezentacji Polski! Ogromne zamieszanie z jednym z kandydatów

Waldemar Kowalski

Jeszcze podczas trwania mistrzostw świata w Katarze, na kibicach reprezentacji Polski ogromne wrażenie zrobił Herve Renard, który od 2019 prowadzi Arabię Saudyjską. Już wtedy wielu fanów widziało go na ławce trenerskiej Biało-czerwonych i o ile według najnowszych wieści znajduje się on na liście kandydatów PZPN, to Franców postanowił zgłosił swoją chęć prowadzenia również innej kadry. O wiele silniejszej.