Nocą Michał Probierz przekaże istotne wiadomości. Wyciekły jego plany względem piłkarzy, będzie potrzebna cierpliwość

Reprezentacja Polski jest w trudnej sytuacji w eliminacjach do mistrzostw Europy. Nasza kadra musi liczyć na potknięcie Czechów, jeśli wciąż myśli o awansie na Euro bezpośrednio z grupy. W dodatku biało-czerwoni nie mają już miejsca na potknięcie, bo każda strata punktów oznacza konieczność gry w barażach. Przed październikowymi meczami eliminacyjnymi doszło do zmiany na ławce trenerskiej.

Probierz czeka do ostatniej chwili. Ważna informacja o powołaniach

Fernando Santosa zastąpił Michał Probierz i to właśnie polski szkoleniowiec podjął się trudnej misji walki do ostatniego meczu o awans. Przed Probierzem pierwsze ważne decyzje, a konkretnie powołania. Te powinniśmy poznać jeszcze we czwartek, a jak podaje portal WP SportoweFakty Probierz swoją decyzję powinien ogłosić w nocy. Informacja o powołaniach może pojawić się w okolicach północy.

W dodatku zgrupowanie przed październikowymi spotkaniami dla sztabu szkoleniowego ma się zacząć już w niedzielę 8 października, a zawodnicy mają się stawić dzień później. Niewykluczone, że Probierz zdecyduje się powołać kilku nowych i zaskakujących zawodników. Wszystko stanie się jasne niedługo po meczach w europejskich pucharach.