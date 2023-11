Oceny po meczu Polska - Czechy. Najlepszy Zalewski, Lewandowski i Świderski zawiedli

Anna Lewandowska zrobiła to w trakcie meczu z Czechami! Co za zdjęcie, fani nie ukrywają zachwytu!

Wojciech Szczęsny – 4,5

Nie miał zbyt wielu szans przy bramce. Czujny zwłaszcza na początku i końcu meczu, gdy Czesi nieoczekiwanie szturmowali jego bramkę.

Jan Bednarek – 3,5

Stoper Southampton, jak każdy obrońca, miał w sobie sporo winy przy straconej bramce. W pierwszej połowy dużo lepszy niż w drugiej. Do aspirowania do roli szefa defensywy jak mu brakowało, tak dalej mu brakuje.

Paweł Bochniewicz – 3

Bardzo nieodpowiedzialny faul w 35. min pierwszej połowy. Faul, za który zarobił żółtą kartkę i dał Czechom rzut wolny w korzystnym miejscu. Niestety, zaangażowany w straconą bramkę, która rzuca cień na całkiem solidny wcześniej występ

Jakub Kiwior – 4

Najpewniejszy spośród trójki obrońców.

Przemysław Frankowski – 3,5

To momentami był "Franek" z RC Lens, ale to wciąż za mało.

Damian Szymański – 2,5

Pracował cicho w środku pola, ale tak cicho, że tego nie dostrzegliśmy.

Jakub Piotrowski – 4

Gol zdecydowanie podwyższył notę. Widać było nerwy w poszczególnych zagraniach. Niepewny z piłką przy nodze, ale skuteczny w destrukcji i przepychankach.

Bartosz Slisz – 3

Podjął rękawice i walczył o środek pola z czeskimi pomocnikami, ale często przegrywał. Widać, że z Piotrowskim i Szymańskim nigdy nie występował w środku pola.

Nicola Zalewski – 4,5

Znakomita akcja, która dała gola na 1:0. Waleczny, inteligentny z piłką i bez niej. Dokładny w podaniach, świetnie robiący sobie przestrzeń na rozegranie. Piłkarz Romy był jednym z najlepszych na boisku

Robert Lewandowski – 3

Zmarnował jedną dobrą szansę, a poza tym? Lewy schowany, często niezrozumiany przez partnerów. Może dostawał za mało piłek, jak to jest w standardzie gry polskiej kadry. Wracał się do rozegrania, które nie do końca mu wychodziło.

Karol Świderski – 2

Liczyliśmy na kolejnego ważnego gola w kadrze "Świdra", ale zbyt często dał się łapać na spalonym, albo inaczej, dał się złapać, gdy Polacy naprawdę fajnie rozegrali piłkę. Kiepsko współpracował z Lewandowskim, kilka nieporozumień między tą dwójką skasowało szanse na wyjście z kontry.

Rezerwowi:

Kamil Grosicki - 3

W swoim stylu, robił szum, zamieszanie. Piłka mu nie przeszkadzała, może gdyby grał od początku, to byłoby lepsze dla kadry w meczu z Czechami.

Patryk Peda i Sebastian Szymański - grali zbyt krótko, by ich ocenić.

