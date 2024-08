Ostatnie dwa sezony Grzegorz Krychowiak spędził w klubach w Arabii Saudyjskiej, najpierw grając dla Al-Shabab, a później dla Abha FC, gdzie trenował go nawet Czesław Michniewicz. Od początku lipca 34-letni były reprezentant Polski pozostaje jednak bez zatrudnienia, co postanowił wykorzystać i wybrać się na igrzyska olimpijskie w Paryżu, udzielając nawet krótkiego wywiadu i wypowiadając się o polskich siatkarzach, co jednak nie skończyło się dla niego zbyt dobrze. Nie zmienia to jednak faktu, że Grzegorz Krychowiak ma za sobą niezwykle owocną karierę zarówno w reprezentacji Polski, jak i klubach. W czasie bardzo udanego dla biało-czerwonych Euro 2016, defensywny pomocnik związał się chociażby z Paris-Saint Germain, do którego przeszedł z Sevilli za niecałe 30 mln euro. Okazuje się, że w czasie swojej piłkarskiej kariery Krychowiak nie tylko zarobił bardzo dobre pieniądze, ale również bardzo dobrze nimi zarządzał, dzięki czemu dziś może pochwalić się naprawdę okazałym majątkiem, który powala.

Ogromny majątek Grzegorza Krychowiaka. Wycenili go na dziesiątki milionów

Dziennikarze "Wprost" niedawno oszacowali majątek, jakim może pochwalić się Grzegorz Krychowiak na aż 99 milionów złotych. Oczywiście w samym PSG Polak mógł liczyć na prawie 5 mln euro za sezon i chociaż nie zabawił tam przesadnie długo, to nawet w Arabii Saudyjskiej jego pensja budziła podziw. W ekipie Al-Shabab miał on inkasować ponad 50 tysięcy funtów tygodniowo, czyli przy obecnym kursie ok. 200 tysięcy złotych. Same pensje z klubów to jednak nie wszystko. Ogromną rolę w majątku piłkarza odgrywały i nadal odgrywają również inwestycje.

Od majątku Grzegorza Krychowiaka aż kręci się w głowie! Zzielenieliśmy z zazdrości. Może dosłownie spać na pieniądzach

- Staram się inwestować pieniądze w coś, co mnie dotyczy, na czym choć trochę się znam. Żebym mógł coś wnieść, jakąś wartość dodaną, nie tylko gotówkę. Ale zainwestowałem też w biznesy, z którymi nie miałam wcześniej do czynienia, na zasadzie dywersyfikacji - wyznał Krychowiak w rozmowie z "Forbes". Jedną z najbardziej rozpoznawalnych obecnie inwestycji piłkarza jest marka "Balamonte", czyli salon mody włoskiej.