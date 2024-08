Grzegorz Krychowiak powiedział to o polskich siatkarzach i się zaczęło... Kilka słów wystarczyło, by wywołać furię. Aż przykro patrzeć

Jeszcze przed wyjazdem siatkarzy do Paryża, wielu kibiców biało-czerwonych obawiało się "klątwy ćwierćfinału" po cichu licząc jednak, że podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia, który zapisał się na kartach polskiej siatkówki, przywiozą z igrzysk olimpijskich upragniony krążek. Kiedy Polacy awansowali do finału już zapewnili sobie co najmniej srebro, jednak to nie koniec emocji, bo biało-czerwoni za wszelką cenę będą chcieli wydrzeć Francuzom złoto przed ich własną publicznością. Okazuje się, że na spotkaniu finałowym, podobnie jak na półfinale ze Stanami Zjednoczonymi, będzie obecny Grzegorz Krychowiak. Były reprezentant Polski w piłce nożnej, który zakończył niedawno karierę w kadrze w krótkim wywiadzie udzielonym "Polsatowi Sport" zażartował, że musi pojawić się na trybunach i być talizmanem dla polskich siatkarzy. Jego wypowiedź nie została jednak najlepiej przyjęta przez internautów, a brak sukcesów polskich piłkarzy mocno działa na kibiców, którzy porównują grę gwiazd futbolu do polskich siatkarzy.

- Cieszę się bardzo, że udało się siatkarzom zakwalifikować do finału (...) Wierzę w umiejętności polskich siatkarzy, że zdobędą złoto. Zamierzam się wybrać oczywiście na finał, dopingować siatkarzy, no bo nie chcę im nic odejmować, no ale no... byłem - wygraliśmy, więc teraz no... nie chcę podejmować ryzyka i powiedzieć, że mnie nie będzie i po prostu przegramy przeze mnie, więc postaram się być na finale. Mam nadzieję, że zdobędą złoto i tego im życzę, żeby pamiętali ten moment do końca życia. - wyznał pół żartem, pół serio Grzegorz Krychowiak, jednak jego wypowiedź dla "Polsatu Sport" nie została przyjęta przesadnie ciepło.

- Po co on w ogóle się udziela jak nigdy w swojej karierze nic podobnego nie wygrał? - wypalił bez pardonu jeden z użytkowników Instagram pod postem stacji z fragmentem wywiadu Krychowiaka. - Przestańcie z tymi talizmanami….to Ich ciężka praca i poświęcenie doprowadziło Ich do tego miejsca - dodała kolejna z fanek polskich siatkarzy. - Siatkarzom się nie udało! Oni na to zapracowali! - oburzyła się kolejna z kobiet po słowach piłkarza. - Litości. Czy we wszystko trzeba mieszać piłkarzy. Dajcie się nacieszyć prawdziwym sukcesem, solą sportu. - czytamy dalej.