Niesamowite osiągniecie Nikoli Grbicia! Jako jedyny może się tym pochwalić, co za skuteczność

Reprezentacja Polski dokonała niemożliwego na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Najpierw "biało-czerwoni" w czterosetowym meczu okazali się lepsi od Słowenii i tym samym przełamali "klątwę" ćwierćfinału. Jednak heroiczny bój naszych siatkarzy został udokumentowany w półfinale tych rozgrywek. Ekipa z Bartoszem Kurkiem na czele była w tragicznej sytuacji przy stanie w setach 2:1 dla USA. Traciliśmy punkty, a wynik uciekał nieubłaganie. Amerykanie w pewnym momencie mogli czuć to zwycięstwo na wyciągnięcie ręki, ale to Polacy ostatecznie wyszarpali zwycięstwo w czwartej odsłonie, a następnie z pełnym skupieniem wywalczyli awans do finału igrzysk olimpijskich. O tym meczu będzie bardzo głośno przez lata, ponieważ "biało-czerwoni" są już pewni medalu olimpijskiego, tylko jeszcze nie wiadomo, jakiego koloru.

🇷🇸 Nikola Grbić TO PIERWSZY TRENER w XXI wieku, który zanotował cztery finały najważniejszych imprez siatkarskich z jedną reprezentacją:🟢 📊: Finał mistrzostw świata,sezon reprezentacyjny 2022.🟢 📊: Finał Ligi Narodów/Światowej.sezon reprezentacyjny 2023.🟢 📊: Finał… pic.twitter.com/qZmpaVEO4H— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 8, 2024

Fenomenalne liczby Nikoli Grbicia! Osiągnął to, jako pierwszy w XXI wieku!

Nie jest tajemnicą, że Nikola Grbić odkąd przejął reprezentację Polski może się cieszyć z samych osiągnięć na wielkich turniejach. Jakub Balcerzak na "X" przekazał, co serbski trener zdobył, jako pierwszy w historii. - Nikola Grbić TO PIERWSZY TRENER w XXI wieku, który zanotował cztery finały najważniejszych imprez siatkarskich z jedną reprezentacją: finał mistrzostw świata - sezon reprezentacyjny 2022, finał Ligi Narodów/Światowej - sezon reprezentacyjny 2023, finał mistrzostw Europy - sezon reprezentacyjny 2023, finał igrzysk olimpijskich - sezon reprezentacyjny 2024 - można przeczytać. Okazało się, że Grbić, jako pierwszy trener w XXI wieku zanotował cztery finały najważniejszych imprez siatkarskich z jedną reprezentacją.

Finał Polski z Francją odbędzie się 10 sierpnia w sobotę o godzinie 13:00.