Odkryliśmy, co robi teraz Paweł Janas. Były selekcjoner sieje postrach wśród młodych

Paweł Janas nie jest rzecz jasna jedynym w historii selekcjonerem reprezentacji Polski, który wcześniej odnosił sukcesy w biało-czerwonych barwach. Z pewnością jednak można o nim mówić jako o osobie niemal spełnionej jako opiekun drużyny narodowej. Janas doprowadził podopiecznych do udziału w mistrzostwach świata 2006. Później jednak przyszły kontrowersyjne powołania na mundial w Niemczech. Ostatecznie jego eksperyment nie wypalił i Polacy odpadli z turnieju po trzech spotkaniach fazy grupowej.

Janas był przez wielu krytykowany, ale z perspektywy lat można uznać, że z tamtego składu osobowego i tak wyciągnął całkiem sporo. Wówczas nasi piłkarze nie byli podstawowymi wyborami trenerów najmocniejszych klubów w najsilniejszych ligach Europy. Po zakończeniu przygody z kadrą Janas wcale nie usunął się w cień. Obecny był w rodzimym futbolu m.in. jako dyrektor w Koronie Kielce. Okazuje się, że nawet dzisiaj utrzymuje się w strukturach.

Nowe zajęcie Pawła Janasa

Nie wydaje się, by Paweł Janas miał wrócić do poważnej trenerki. Wypadł z karuzeli, a chyba i on sam już nie byłby specjalnie zainteresowany dodatkową dawką stresu i pracą pod wielką presją np. w Ekstraklasie. Nie oznacza to jednak, że Janas zakończył swoją misję w polskiej piłce. Odkryliśmy właśnie, że nawet dzisiaj zaangażowany jest w proces kształtowania kolejnych grup szkoleniowców. Na stronie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej można przeczytać, że były selekcjoner egzaminował kandydatów na trenerów. Znając jego zasadnicze podejście do tematu, na egzaminie raczej nie można było lać wody i spełnić konkretne wymagania.

Paweł Janas w pracy

Całe przedsięwzięcie zakończyło się pozytywnie dla kandydatów. Na wspomnianej stronie poświęconej futbolowi w Krakowie i okolicach można przeczytać, że kurs na trenera UEFA B zdało pozytywnie aż 31 młodych szkoleniowców. "Komisji egzaminacyjnej przewodniczył były trener reprezentacji Polski Paweł Janas, w jej skład wchodzili Władysław Łach, Henryk Duda i Dariusz Wójtowicz, a z ramienia Podokręgu MZPN Chrzanów Antoni Gawronek" - przybliżono sylwetki oceniających na związkowym portalu.