Coś stało się z ciałem Celii Krychowiak i jest wyraźnie ciemniejsze. Potężna metamorfoza żony piłkarza

Celia Krychowiak od jakiegoś czasu jeszcze mocniej przykuwała uwagę internautów. Gołym okiem można było zauważyć, że na kolejnych zdjęciach i filmikach jej ciało staje się coraz bardziej wyrzeźbione. Wielu wydawało się, że kryje się za tym po prostu chęć do zdrowego stylu życia i przede wszystkim zobowiązania zawodowe - żona Grzegorza Krychowiaka jest przecież światowej sławy modelką. Teraz wreszcie okazało się, że sprawa miała również drugie dno. Celia Krychowiak na Instagramie opublikowała materiał, na którym jej ciało jest wyraźnie ciemniejsze w wyniku dość srogiej opalenizny, a sylwetka w bikini zdradza zarys chyba każdego istniejącego w ludzkim ciele mięśnia. Katorżnicza praca doprowadziła Celię do celu, o którym napisała więcej we wspomnianym internetowym poście.

Metamorfoza Celii Krychowiak

Żona piłkarza - Grzegorza Krychowiaka - opublikowała w sieci materiał wideo, na którym pręży swoje muskuły. Na jednym z ujęć widać, jak do bikini modelki przyczepiony jest specjalny numerek. Nie jest to przypadek. Okazało się bowiem, że Celia Krychowiak postanowiła wystartować w zawodach bikini fitness. Z jej sylwetką miała oczywiście potężne szanse nawet wśród najbardziej wymagających kontrkandydatek. Z internetowego wpisu wynika, że droga do celu była niezwykle trudna i modelce pomogła cała masa różnych osób.

Żona Krychowiaka w bikini

Nie dziwi więc fakt, że na niemal wszystkich wspomnianych ujęciach filmu Celia Krychowiak szeroko się uśmiecha. Wreszcie bowiem dopięła swego. "Tak, zrobiłam to. Jestem bardzo szczęśliwa po pierwszym doświadczeniu jako zawodniczka bikini, cieszyłam się każdą chwilą i było to niezwykle interesujące wejście do tego świata, każdy szczegół był dla mnie zabawą" - napisała o wrażeniach. "Spotkałam wspaniałych, inspirujących i motywujących ludzi, atmosfera była bardzo ciepła. Oczywiście dla mnie był to test i ocena. Pokochałam ten pierwszy krok i wiem teraz co robić, by budować" - zapowiedziała wybranka serca wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce nożnej.