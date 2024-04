Tymoteusz Puchacz pokazał, jak mieszka. Gargantuicznych rozmiarów krzyż pojawił się w oknie

Tymoteusz Puchacz należy do jednych z najbardziej charakterystycznych polskich piłkarzy w ostatnich latach. Zawodnik, który obecnie występuje w barwach niemieckiego Kaiserslautern zasłynął nie tylko osiągnięciami sportowymi, które zaprowadziły go aż do reprezentacji naszego kraju. Swojego czasu "Puszka" był przedmiotem wielu artykułów, które łączyły go z... aktorką i piosenkarką Julią Wieniawą. Wszystko przez ślady, jakie zostawiał pod jej wpisami na Instagramie. Oprócz tego Puchacz przyciąga uwagę tatuażami na swoim ciele. Nie jest także tajemnicą, że należy do grona osób mocno wierzących. To wszystko złożyło się na to, że wyjątkowe zdjęcie z miejsca zamieszkania piłkarza stało się szybko bardzo popularne w sieci.

Nie żyje były selekcjoner. Przejął reprezentację po Euro 2012, praca w kadrze była jego ostatnią

Puchacz pokazał jak mieszka

Na szerokie wody Tymoteusz Puchacz wypłynął dzięki grze w Lechowi Poznań. Choć później miał wzloty i upadki, to ostatni czas może zaliczyć do udanych. Być może duża w tym zasługa wspomnianej wiary. To ona stała się powodem, dla którego sportowiec zdradził sprawy związane z życiem prywatnym. Na zdjęciu z miejsca zamieszkania Puchacza widać w pokoju podstawowe umeblowanie i koszulki piłkarskie. Jednak prawdziwie zaskakujący jest widok, który pojawił się na oknie lokalu.

Dyrektor TVP Sport bez ogródek o Dariuszu Szpakowskim! Nie zostawił złudzeń, szczerze podsumował legendarnego komentatora

Wielki krzyż w mieszkaniu Puchacza

Tymoteusz Puchacz dał tym kolejny raz dowód swojej głębokiej wiary w Boga. Zainspirowany widokiem musiał podzielić się nim z internetowymi fanami. Na Instagramie pojawiło się więc zdjęcie, które zapiera dech w piersiach. O poranku słońce wdzierało się do mieszkania w sposób wyjątkowy. Zasłony uformowały jego promienie w wielki krzyż, co zostało skrzętnie udokumentowane i upublicznione przez reprezentanta Polski w piłce nożnej.